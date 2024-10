Madagascar: Bilharziose - Test de diagnostic rapide développé par des chercheurs malgaches

Les chercheurs malgaches auprès de Madagascar Institut For Vaccin Research , un centre de coopération entre l'Université d'Antananarivo et International Vaccine Institute (IVI) ont développé un Test de diagnostic rapide (TDR) de la bilharziose. Auparavant, il a fallu au moins une semaine pour découvrir des oeufs dans un échantillon d'urine. Les résultats sont connus en 15 minutes seulement grâce à cette innovation menée par l'équipe de Madagascar Institut For Vaccin Research , dirigée par le Pr Raphaël Rakotozandrindrainy.

Traitement

Ce TDR a déjà fait ses preuves sur le terrain. L'équipe du Pr Raphaël Rakotozandrindrainy a récemment effectué une descente dans la région Amoron'i Mania, plus précisément dans la commune rurale d'Andina et la commune urbaine d'Ambositra. Cette mission consistait à faire le TDR de la bilharziose auprès de 1500 personnes dont 70% sont testées positives. 100% de ces cas positifs sont des lavandières. Les chercheurs ont obtenu le même résultat durant la première phase et la seconde phase de dépistage.

Ceci est loin d'être fortuit puisque l'infection chez l'être humain se produit quand les larves du parasite, libérées par des gastéropodes d'eau douce, pénètrent dans la peau lors d'un contact avec de l'eau infestée. Ces lavandières se rendent à la rivière d'Ankorombe pour leurs activités, qui apparemment contaminée par les schistosomes. Tous les cas positifs ont été traités gratuitement après le dépistage effectué par l'équipe du Pr Raphaël Rakotozandrindrainy. La population a aussi été sensibilisée à ne pas déféquer à l'air libre, qui est un facteur favorisant la propagation de la bilharziose.