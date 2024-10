Madagascar: Projet Mandroso - Pour une administration douanière plus efficace et accessible

L'administration douanière poursuit son processus de modernisation. À travers, notamment le projet Mandroso pour rendre l'administration douanière plus efficace, accessible et apte à servir la croissance économique du pays.

Conformité des opérations

Financé par l'USAID et en partenariat avec le PNUD, le projet Mandroso a, entre autres objectifs d'améliorer le professionnalisme du personnel douanier et des opérateurs économiques à travers une meilleure compréhension et application des normes douanières. Le projet aura particulièrement le mérite de garantir la conformité des opérations douanières aux exigences légales tout en offrant un cadre plus prévisible.

La douane renforce ainsi ses actions en matière de communication et d'assistance personnalisée, avec la création des cellules de conseil et d'assistance aux entreprises. « Ce projet est essentiel pour soutenir le développement économique à Madagascar en améliorant l'efficacité des procédures douanières », indique l'administration douanière. En effet, en sensibilisant les acteurs du commerce aux meilleures pratiques douanières, la douane malgache vise à renforcer le partenariat avec les entreprises, tout en encourageant le civisme fiscal.

2 000 bénéficiaires

Le programme a pour objectif général de sensibiliser le secteur privé sur l'importance de la conformité douanière, afin de professionnaliser les opérateurs économiques et de favoriser une meilleure intégration dans les échanges internationaux. Plus spécifiquement, il s'agit d'informer les acteurs sur les normes douanières en vigueur, de promouvoir les bonnes pratiques, et de renforcer les capacités des entreprises à tirer profit des avantages offerts par le statut d'Opérateur économique agréé (OEA).

Le projet Mandroso cible environ 2 000 bénéficiaires, dont des opérateurs économiques comme les importateurs, les exportateurs, les distributeurs, et autres acteurs du secteur commercial et industriel. Ainsi que les agents douaniers en poste dans les bureaux de douane à travers le pays.

Une attention particulière sera portée à l'inclusion des femmes dans les sessions de sensibilisation, afin d'assurer l'équilibre du genre. Le programme se déploie dans les principales villes économiques et douanières du pays, à savoir Tuléar, Antalaha, Toamasina, Antsirabe, Nosy Be, Diego, MahajangaetAntananarivo.