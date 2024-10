Madagascar: Banque mondiale - L'agroalimentaire, présenté comme moteur de croissance

La Banque mondiale a organisé la présentation en ligne d'une analyse sur le thème « L'agroalimentaire, moteur d'une croissance durable et de création d'emplois ». Selon cette institution, le système agricole et alimentaire mondial doit non seulement nourrir une population en forte croissance, mais doit également jouer un rôle crucial dans le développement économique.

La Banque mondiale souligne que pour libérer durablement le potentiel de l'agroalimentaire, il est essentiel de repenser ce système. Les priorités doivent inclure le renforcement de la nutrition, l'amélioration de la résilience climatique et la lutte contre la dégradation de l'environnement. En adoptant une approche plus holistique, le secteur agroalimentaire peut devenir un levier puissant pour stimuler la croissance économique tout en garantissant la durabilité et la sécurité alimentaire. Cette transformation est vitale pour répondre aux défis mondiaux actuels et futurs.