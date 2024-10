Burkina Faso: Valorisation du patrimoine culturel - Validation d'un répertoire de 111 patronymes et de 22 toponymes

Les forces vives de la région du Centre-Sud ont validé, le jeudi 17 octobre 2024, un répertoire de 111 patronymes et de 22 toponymes issus d'une collecte de données à l'échelle régionale, initiée par la direction régionale en charge de la Culture, des Arts et du Tourisme du Centre-Sud, dans le cadre de la politique de réappropriation et de valorisation du patrimoine culturel entreprise par le gouvernement.

Par acclamation et sous réserve de la prise en compte des recommandations formulées, les participants à l'atelier régional de validation des patronymes et des toponymes du Centre-Sud ont approuvé le document qui a fait l'objet d'analyses et de débats au cours de la rencontre. Les patronymes et les toponymes font référence respectivement aux noms de famille d'individus et aux noms de lieux.

Au total, 111 patronymes et 22 toponymes étaient listés dans le document approuvé, dont le contenu avait déjà été validé à l'échelle provinciale, à l'issue de rencontres tenues dans chacun des chefs-lieux des trois provinces de la région, à savoir le Bazéga, le Nahouri et le Zoundwéogo, a indiqué le directeur régional en charge de la Culture du Centre-Sud, Didier Yaméogo.

Dans le cadre de la réappropriation et de la valorisation du patrimoine culturel, le gouvernement du Burkina Faso a entrepris la création d'un répertoire de patronymes et de toponymes. La liste dressée au niveau régional participe à l'élan de « reconquête de cette identité culturelle », a indiqué le haut-commissaire du Nahouri, Auguste Kinda, qui a présidé la séance.

%

Après avoir relevé des limites liées au contenu du répertoire examiné, les participants à la rencontre régionale ont formulé des recommandations à joindre au document final pour son exploitation ultérieure au niveau national. Il s'agit, entre autres, de joindre une liste additive de patronymes locaux non pris en compte dans le document, ainsi que des toponymes omis de villages à forte charge culturelle et d'améliorer les conditions de travail pour une collecte plus efficace des données, notamment en termes de durée et de ressources financières.

A l'échelle nationale, le processus de collecte des patronymes et des toponymes a débuté en 2023, selon le directeur régional en charge de la Culture du Centre-Sud, Didier Yaméogo. A ce jour, 858 patronymes ont été répertoriés dans l'ensemble des 13 régions du pays, a-t-il indiqué.