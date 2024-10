Madagascar: ITEC Day - Célébration conviviale à la Résidence de l'Inde, hier

Le gouvernement indien offre chaque année des bourses de formation et de renforcement de capacités aux fonctionnaires civils et militaires de pays partenaires tels que Madagascar, dans le cadre du programme de coopération technique et économique Indien, ITEC. Plus de 2 000 fonctionnaires malgaches ont déjà bénéficié de cette initiative à ce jour. L'objectif de ce programme du ministère des Affaires étrangères indien est d'améliorer la gouvernance du pays bénéficiaire à travers le renforcement de capacités de tous ceux qui participent activement aux rouages du pays et de leur permettre de partager les savoir-faire acquis avec leur entourage.

Les alumnis ayant étudié en Inde grâce à cette initiative se sont regroupés en une association qui célèbre cette année son dixième anniversaire. Ils se sont retrouvés à la Résidence de l'Inde, hier à l'occasion de l'ITEC Day.

Chaque année, en effet, une journée dédiée à l'ITEC est célébrée de par le monde depuis 1964. La célébration a eu lieu hier, à la résidence de l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar à Analamahitsy, en présence de la ministre des Affaires étrangères malgache, du président du Sénat, du questeur de l'Assemblée nationale et de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat malgache.

Rasata Rafaravavitafika, la ministre des Affaires étrangères, a souligné dans son discours, en tant que représentant du pays, que cette journée reflète la profondeur du lien d'amitié et de coopération existant entre Madagascar et l'Inde. SEM Bandaru Wilsonbabu, ambassadeur indien a, quant à lui, tenu à réitérer l'engagement du pays qu'il représente à partager son expérience et son expertise en matière de développement pour la croissance de Madagascar dans son allocution.

La célébration a été marquée par des représentations artistiques dont une danse traditionnelle exécutée par les alumnis, ainsi que des témoignages sur l'impact de leur séjour indien sur leur vie.