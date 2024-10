Madagascar: Régime OPTIMA Business - Hausse des tarifs d'électricité de 20% pour les industriels

Plusieurs projets du Programme d'Investissements Publics (PIP) du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures seront financés par les fonds publics, selon le rapport du Conseil des ministres d'hier. Parmi ces projets figurent la construction de parcs solaires et l'installation de lignes de transport et de distribution d'électricité.

Le Conseil a également validé une augmentation des tarifs d'électricité de la Jirama pour les entreprises industrielles sous le régime Optima Business (Haute et Moyenne Tension). Ces tarifs, jugés inadaptés aux coûts actuels de production et d'exploitation, feront l'objet d'une hausse de 20% la première année et de 16% pour les deux années suivantes. Cette décision fait suite à plusieurs réunions entre le ministère de l'Énergie, la Jirama, et des groupes privés tels que le GEM et le SIM, visant à trouver un consensus.