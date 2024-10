Ile Maurice: Ça rame et ça bugge depuis quelques jours

Ils sont nombreux les utilisateurs mauriciens à se plaindre, depuis quelques jours, de la qualité des services des différents opérateurs locaux de téléphonie mobile. Entre les échecs lors de partages de vidéos sur WhatsApp, bugs et coupures lors d'appels téléphoniques sur les réseaux mobiles ou encore la lenteur d'Internet, plusieurs lacunes ont été décelées ces derniers jours faisant se demander s'il n'y aurait pas un lien possible avec le présumé scandale moustass. Celui-ci, on le rappelle, concernerait la fuite d'écoutes de plusieurs appels téléphoniques qui auraient été illégalement enregistrés et rendus publics.

Revenant aux dites failles généralisées, en effet, il a été noté lors du partage d'une vidéo sur WhatsApp, par exemple, que la manoeuvre doit être répétée une seconde fois pour que le contenu puisse être envoyé à son destinataire. Et cela, bien qu'il soit demandé à l'utilisateur de cliquer sur le point d'exclamation rouge qui s'affiche dans le cas d'un échec lors de l'envoi d'un contenu (vidéos ou photos). «Mem si ou reavoy video la koumsa dimounn-la pa kapav lir li ou pe bizin reavoy li e pa ti abitie sa.» Il en va de même des appels interrompus sans raison et à plusieurs reprises.

Du côté de Mauritius Telecom (MT), l'on précise qu'aucune plainte n'a été enregistrée de ses abonnés. Toutefois, MT dit veiller en permanence à la performance et à la qualité de ses réseaux et souhaite rassurer ses clients et le public en général qu'il n'y a aucun problème de ralentissement sur son réseau my.t mobile. «Mauritius Telecom met tout en oeuvre pour offrir la meilleure expérience à chacun de ses clients, garantissant ainsi un service optimal à chaque instant.»

Notons qu'à l'heure où nous mettions sous presse, nous étions toujours dans l'attente des précisions d'Emtel.