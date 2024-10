Ethiopie: La Banque mondiale a réaffirmé son engagement à soutenir la transformation économique inclusive du pays

Addis Abeba — La vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et du Sud, Victoria Kwakwa, et le vice-président de la Banque mondiale pour l'IDA, Akihiko Nishio, ont réaffirmé l'engagement de la banque à soutenir les efforts de l'Éthiopie pour jeter les bases d'une transformation économique inclusive qui profite à tous les citoyens du pays.

Une délégation éthiopienne de haut niveau, dirigée par le ministre des Finances Ahmed Shide y compris le gouverneur de la Banque nationale Mamo Mihretu, le conseiller macroéconomique principal du Premier ministre Teklewold Atnafu et le ministre d'État des Finances, Eyob Tekaligne et d'autres délégués, ont eu des discussions fructueuses avec des responsables de la Banque mondiale lors des Assemblées annuelles de 2024.

Selon le ministère des Finances, la délégation a rencontré la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et du Sud, Victoria Kwakwa, et le vice-président de la Banque mondiale pour l'IDA, Akihiko Nishio.

Les deux parties ont échangé sur les réformes macroéconomiques en cours en Éthiopie ainsi que sur l'état d'avancement des projets en cours dans le pays et sur les domaines prioritaires de coopération future.

Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a fait le point sur les progrès des réformes en faveur des pauvres et a souligné la nécessité d'un soutien durable de la Banque mondiale pour garantir que le coût des réformes soit géré de manière adéquate.

Les deux vice-présidents ont félicité l'Éthiopie pour son leadership politique de haut niveau et le lancement réussi du train de mesures politiques visant à stabiliser l'économie, à maîtriser l'inflation et à stimuler la productivité économique grâce au programme de réformes à grande échelle dans le cadre de la deuxième phase du programme de réformes économiques locales de l'Éthiopie.

Les vice-présidents ont réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale à soutenir les efforts de l'Éthiopie pour établir les bases d'une transformation économique inclusive visant à bénéficier à tous les citoyens éthiopiens.