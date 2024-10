Ethiopie: Le pays a signé un accord de subvention de 45 millions de dollars avec le Fonds vert pour le climat

Addis Abeba — L'Éthiopie a signé un accord de subvention de 45 millions de dollars avec le Fonds vert pour le climat (GCF) pour l'accès à l'eau potable dans les régions d'Éthiopie vulnérables à la sécheresse.

Le conseil d'administration du GCF a approuvé un projet de subvention intitulé « Accès communautaire résilient au climat à l'eau potable alimentée par des énergies renouvelables dans les régions d'Éthiopie vulnérables à la sécheresse lors de sa 40e réunion tenue le 23 octobre 2024 ».

Ce projet sera mis en œuvre avec un budget total de 50 millions de dollars américains, comprenant 45 millions de dollars américains du GCF et 5 millions de dollars américains de cofinancement du gouvernement éthiopien, selon le ministère des Finances.

Le projet vise à améliorer la sécurité de l'eau dans les zones rurales touchées par la sécheresse des régions d'Oromia et d'Amhara en Éthiopie en déployant des systèmes de pompage d'eau alimentés à l'énergie solaire.

Ces systèmes permettront d'extraire de l'eau de manière durable pour la boisson et l'irrigation, bénéficiant directement à plus de 355 000 personnes et contribuant à l'accès universel à l'eau potable et à l'augmentation de la productivité agricole dans les régions les plus vulnérables au climat du pays.

Après l'approbation, Dessie Dalkie, ambassadeur d'Éthiopie en République de Corée, et Henry Gonzalez, directeur des investissements du GCF, ont signé l'accord de subvention.

Le soutien du GCF est essentiel pour faire progresser les efforts d'adaptation climatique de l'Éthiopie et promouvoir le développement durable. Cette initiative fait partie de la stratégie plus large de l'Éthiopie visant à faire face aux impacts croissants du changement climatique grâce à des solutions énergétiques innovantes et renouvelables, a-t-on appris.