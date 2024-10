Afrique: Les responsables du football africain ont salué le développement d'Addis Abeba et soutiennent la candidature de l'Éthiopie à la CAN 2029

Addis Abeba — Les participants à la 46e Assemblée générale ordinaire de la CAF ont salué le développement urbain de la ville et le bon accueil qui leur a été réservé tout au long de leur séjour.

La 46e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football (CAF) s'est tenue récemment à Addis-Abeba.

Mahmoud Hammami, directeur exécutif de l'Union nord-africaine de football (UNAF), a expliqué qu'il avait « une impression très positive et qu'il était heureux d'être en Éthiopie par l'accueil chaleureux réservé à la délégation de la CAF et l'hospitalité, ainsi que l'attachement des fans de sport, y compris les responsables gouvernementaux, au football ».

En faisant part de ses impressions lors de sa visite de la ville d'Addis-Abeba, Hammami a déclaré : « Lorsque nous avons visité la ville, nous avons vu une renaissance majeure, d'énormes constructions, de la propreté, un bon accueil et de la vitalité ».

Les progrès qu'il a constatés en Éthiopie l'ont rendu fier, ce qui l'a rendu optimiste quant au développement futur du pays.

Déclarant l'engagement du gouvernement à soutenir le football, il a déclaré : « Nous avons été heureux lorsque le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé qu'il était prêt à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2029 (CAN). C'est un indicateur de la mesure dans laquelle le gouvernement est engagé à soutenir le football en Éthiopie. »

Mutasim Gafar, qui est membre du Comité exécutif de la CAF et président de la Fédération soudanaise de football (SFA), a pour sa part exprimé sa satisfaction quant à l'accueil chaleureux qu'il a reçu à Addis-Abeba.

L'Éthiopie et le Soudan sont considérés comme les pays fondateurs de la CAF et ils ont une histoire de football prospère.

Nous avons été heureux de participer à la 46e Assemblée générale ordinaire de la CAF à Addis-Abeba, a-t-il déclaré, ajoutant que depuis notre arrivée en Éthiopie, l'accueil et l'hospitalité ont été excellents et nous tenons à exprimer notre gratitude au gouvernement et au peuple éthiopiens.

Il a ajouté : « Nous sommes des peuples très proches, le Soudan et l'Éthiopie ont travaillé pour établir la Confédération africaine de football depuis 1957. »

Moatasem a souligné que l'Éthiopie méritait d'accueillir la CAN 2029 en raison de son histoire, de la croissance du football et du désir du public, en complétant bien sûr la nécessité des procédures requises.

Par ailleurs, Augustino Maduot Parek, vice-président de la Fédération de football d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale et président de la Fédération de football du Soudan du Sud, a expliqué que l'accueil chaleureux n'est pas une nouveauté pour l'Éthiopie.

« L'accueil est excellent comme d'habitude et nous ne sommes pas surpris de venir en Éthiopie, qui est notre deuxième pays et notre maison, et l'accueil a été très merveilleux. »

Il a exprimé son soutien à la demande de l'Éthiopie d'accueillir la CAN 2029.

« En tant que vice-président du Conseil des associations de football d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale (CECAFA), l'Éthiopie fait partie du football africain, je soutiens automatiquement cette demande et il existe différentes procédures qui doivent être passées par le bureau exécutif. »