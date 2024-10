Madagascar/Maroc: Coopération le pays - Maroc - Le football bénéficie de formations

Dans le cadre d'une nouvelle stratégie de développement du sport, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdulah Marson Moustapha, a annoncé hier au palais des sports Mahamasina des projets de formation dans le cadre de la coopération bilatérale entre Madagascar et le Maroc. Les techniciens et kinésithérapeutes du football seront les premiers bénéficiaires. Subventionnée par le Maroc, ils suivront une formation de haut niveau au centre Mohamed V dès le début novembre et pendant quinze à vingt jours.

Des clubs, le ministère et l'Académie nationale des sports y seront aussi représentés. Les médecins de sport auront également leur part ultérieurement. Le ministre a par la suite abordé la réhabilitation et la construction des infrastructures, dont des académies de foot pour préparer la relève, ainsi que la construction de trois ou quatre stades homologués d'une capacité de dix mille places chacun, pour accueillir des compétitions internationales.

Concernant la remise aux normes du stade Barea, quatre techniciens marocains viendront à Madagascar en fin octobre pour réaliser des expertises avant de solliciter les inspecteurs de la Caf pour l'homologation.

Collaborations

Il a également évoqué d'autres collaborations avec des bailleurs belges qui avaient construit des centres de sport-études au Sénégal. Les autres disciplines en bénéficieront ultérieurement.

%

Après un échange avec l'ancien capitaine des Barea, Faneva Andriantsima, le ministre envisage d'organiser prochainement une conférence nationale sur la gestion du football à Madagascar. Et concernant le but refusé contre la Gambie, le premier responsable du sport à Madagascar a souligné qu'il a procédé à des interventions auprès de plusieurs hauts responsables au sein de la Caf, entre autres le président de la Caf, le secrétaire général et le président de la commission des arbitres. « 80% des membres du comité exécutif ont dit que le but refusé est injuste », relate le ministre. Il n'y a pas jusqu'à présent aucun aboutissement à une semaine du dépôt de la réserve. En outre, il a recommandé l'égalité de traitement entre les joueurs expatriés et locaux sous l'encadrement du coach.