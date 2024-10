Madagascar: Création d'entreprises - Forte dynamique dans le secteur tertiaire

Les entreprises opérant dans des secteurs comme le commerce, l'immobilier et les Technologies de l'information et de la Communication fleurissent cette année. L'Economic Development Board of Madagascar (EDBM) rapporte dans ses statistiques, sur la création d'entreprises entre les mois de juillet et septembre de cette année, une certaine verve dans le secteur tertiaire.

Quatre cent quarante-quatre entreprises ont été créées durant cette période, dont 82,6% d'entre elles sont dans le secteur tertiaire, ce qui marque «un dynamisme fort» dans cette branche de l'économie. «En revanche, les secteurs secondaire et primaire ne comptent que 14,9% et 2,5% des entreprises immatriculées pour ce trimestre, soulignant la nécessité de développer les industries et de formaliser le secteur primaire», note l'EDBM.

Le nombre d'entreprises créées commence aussi à grimper depuis un an. Cela est dû, selon l'EDBM, à la facilitation des procédures, notamment avec la création du guichet unique. «Le délai moyen d'immatriculation des sociétés a montré une amélioration significative, s'élevant à 1,8 jour, soit moins de 48 heures.

Ce progrès est rendu possible grâce à l'efficacité du Guichet unique et de la plateforme digitale Orinasa, qui facilitent le processus de création d'entreprises», confie ce promoteur des investissements. Au troisième trimestre, 67 % des sociétés immatriculées à l'EDBM avaient des associés majoritaires malgaches. Parmi les entreprises avec des associés majoritaires étrangers, les principales nationalités représentées sont chinoises, françaises, indiennes, mauriciennes et pakistanaises.