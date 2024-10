Madagascar: Journée mondiale de la mer - Des centres régionaux de l'Enem ouverts en 2025

L'École nationale d'enseignement maritime (Enem) a participé à la célébration de la Journée mondiale de la mer et des gens de mer (JMM/JGM), du 17 au 19 octobre dernier, à Tolagnaro. Le thème choisi par l'Organisation maritime internationale (OMI) cette année était axé sur «naviguer vers l'avenir : la sécurité d'abord».

Le thème choisi par l'Organisation maritime internationale (OMI) cette année était axé sur «naviguer vers l'avenir : la sécurité d'abord».

Les points saillants de cette célébration étaient la célébration de la 15e année du port Ehoala à Tolagnaro, ainsi que les différentes activités marquant les journées mondiales. Mais le plus important était l'annonce du déploiement de l'Enem dans quelques régions de Madagascar. Les villes côtières, à savoir Tolagnaro, Manakara, Toamasina, Sainte-Marie, Antsiranana, ainsi que Nosy Be et Toliara, vont accueillir les centres régionaux de l'Enem à partir de 2025. Ce déploiement a pour but de réduire le coût des formations par le déplacement à Mahajanga. Ainsi, le schéma directeur national de déploiement de l'Enem vient d'être adopté lors de cet événement à Tolagnaro.

Le capitaine de vaisseau, officier de la marine marchande et officier de port, doctorant en finance, Rekoria Manantsampa Mitondrarivo, a effectué un état des lieux des formations dispensées liées à la sécurité de navigation, la sûreté maritime et la sécurité des personnes, lors de la conférence relative au thème « la formation maritime constitue le gage de la sécurité maritime ».

%

« L'obtention d'un brevet d'aptitude est régie par la convention STCW. Nul ne peut obtenir un brevet d'aptitude maritime pour servir à bord d'un navire de mer s'il ne satisfait pas à toutes les compétences requises. La validation d'une compétence est conditionnée par l'obtention de la moyenne de 12/20 », a révélé le directeur de l'Enem de Mahajanga durant cette conférence incluse dans le programme des activités de la double célébration dans le sud.

Crucial

Le profil maritime de Madagascar, avec son emplacement stratégique et ses principales activités, fait de lui une île riche en ressources. Madagascar étant un pays insulaire dont 60% de la population vit dans les régions côtières, nous disposons de dix-sept ports maritimes et de six cents flottes marchandes. Face à un déficit mondial de vingt-cinq mille officiers de la marine marchande, les compagnies de croisières internationales recherchent trois mille marins qualifiés. Dans ce contexte, le développement de la formation maritime à Madagascar devient essentiel, comme l'a souligné l'intervenant.

La Journée mondiale de la mer (JMM) a été célébrée pour la première fois en 1978 pour marquer l'entrée en vigueur de la Convention de l'OMI (Organisation maritime internationale) et est célébrée la dernière semaine de septembre.

Chaque année, la célébration de la journée mondiale des gens de mer (JMGM) est marquée à la date du 25 juin. Mais comme elle coïncide avec la fête nationale malgache du 26 juin, elle est célébrée en parallèle avec la JMM, lors de la dernière semaine du mois de septembre.

Cette année, la commémoration des deux événements a été organisée à Tolagnaro. Hormis les séances de conférences, des courses de pirogues traditionnelles et une exposition ont illustré ces trois journées. Une stèle marquant le 15e anniversaire du port Ehoala et le siège de l'APMF ont également été inaugurés.

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, coach de la région Anosy, Viviane Dewa, a représenté le gouvernement lors de cette festivité. Le secrétaire général du ministère des Transports et de la Météorologie, ainsi que le gouverneur de la région Anosy, Voahary Rakotovelomanantsoa, étaient aussi présents à cette cérémonie.

Une visite des infrastructures réalisées avec le partenaire QMM Rio Tinto, la centrale solaire et le projet de production d'énergie éolienne a également été réalisée par les autorités.

Concernant l'exposition, la Société portuaire autonome de Toamasina (SPAT) a remporté le meilleur stand sur les vingt et un participants.