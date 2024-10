Afrique de l'Est: Football féminin - COSAFA - Les Barea surclassent le Club M Maurice

La sélection nationale féminine débute le championnat d'Afrique zone australe par une belle victoire. Les Barea ont défait hier en Afrique du Sud les Mauriciennes par 5 buts à 1.

Les Barea sortent de l'ombre. Bon début pour la sélection féminine, qui a enfin décroché une belle victoire en compétition internationale. Madagascar s'est imposé largement 5 buts à 1 hier contre l'île Maurice, comptant pour la première journée du Cosafa Senior Women's Championship au stade de Gelvandale à Gqeberha, à l'Est du Cap, en Afrique du Sud. Les protégées de la coach Hortensia Mamihasina ont déjà mené 4 à 0 à la pause.

Déterminées, les Barea ont ouvert la marque dès la 6e minute, signée Sylvia Razananivo Mamonjy, milieu droit du club comorien Olympic de Moroni. Les filles ont creusé l'écart grâce au but marqué par l'attaquante de l'Olympic de Moroni, Marie Sarah Rasoanandrasana. La même Sarah a ajouté un autre but vingt minutes plus tard (37e). Le milieu gauche de l'AC SabNam, Haingo Ny Kanto Helisoa Randrianarivelo, s'est offert le quatrième but sur penalty juste avant la pause (45e +2).

Le Club mauricien a réduit l'écart au retour des vestiaires. L'unique but des Mauriciennes a été inscrit par Julie Gopal (67e).

Meilleure joueuse

En confiance, les Barea ont poursuivi leur domination offensive et ont marqué deux buts de plus à la fin du temps réglementaire, signés Louisa Landrina Nambininjanahary, milieu offensif du Canon FC (89e). En plus de la victoire, le milieu gauche de l'Olympic de Moroni, Aimée Christina Razanampiavy, a été élue meilleure joueuse du match. En phase éliminatoire, Madagascar évolue dans le groupe de Malawi, Botswana et Maurice.

À la deuxième journée, les filles joueront contre l'équipe du Malawi, championne en titre, le samedi 26 octobre à 14 heures. À la troisième et dernière journée, les Barea affronteront les Botswanaises le lundi 28 octobre à 11 heures. Quatorze équipes, réparties en quatre poules, disputent ce sommet zonal. Pour espérer accéder à la phase finale, les filles n'ont pas le droit à l'erreur, car seule l'équipe mieux classée de chaque groupe se qualifie pour les demi-finales programmées le 30 octobre. La finale aura lieu le 2 novembre.