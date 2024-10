Madagascar: Cinéma - «Disco Afrika» bientôt sur les écrans nationaux

Après huit années de préparation, dont trois consacrées à la recherche de financements et plus d'un an de projections dans divers festivals internationaux, le film «Disco Afrika: Une histoire malgache» de Luck Razanajaona s'apprête à enflammer les écrans de Madagascar. Ce long métrage tant attendu fera ses débuts au Petit Cinoche de Toamasina le 1er novembre, avant de poursuivre sa tournée au Cinepax Ambodivona le 8 novembre, puis au CanalOlympia Andohatapenaka le 15 novembre.

Récemment primé lors de l'Afrika Film Festival Köln en Allemagne, «Disco Afrika» a déjà su séduire les jurys. Il a déjà reçu une mention spéciale à l'AG Kino Berlinale Generation et deux distinctions au Festival de cinéma africain de Tarifa, en Espagne, pour la coopération espagnole et la meilleure interprétation masculine.

Le film a été projeté dans plusieurs festivals internationaux de renom, notamment la Berlinale en Allemagne, le Festival international du film de Marrakech au Maroc, le Festival international du film de Toronto et le Festival Vues d'Afrique au Canada, ainsi que le Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina à Milan, le Festival international du film de Seattle aux États-Unis, et le Festival des cinémas africains de Tarifa en Espagne.

Ce film, d'une durée de 81 minutes, raconte l'histoire poignante de Kwame, un jeune de 20 ans, qui, après un drame survenu dans les mines de saphir, retourne dans sa ville natale de Tamatave. Sans emploi et vivant avec sa mère, il se heurte aux crises sociales et à la corruption qui gangrènent son pays. Pris entre la tentation de l'argent facile et la loyauté envers sa famille, Kwame doit faire face à des choix cruciaux qui marqueront son avenir.

À travers ce récit, «Disco Afrika» explore les dilemmes moraux et les défis auxquels les jeunes sont confrontés dans un contexte de précarité et de tensions socio-politiques, offrant ainsi une réflexion profonde sur l'individualisme et l'éveil politique.