Maroc: Fkih Ben Salah - Présentation du programme de qualification et d'autonomisation des femmes porteuses de projets

Fkih Ben Salah — Une rencontre de communication a été organisée, mardi à Fkih Ben Salah, consacrée à la présentation du programme de qualification et d'autonomisation des femmes porteuses de projets et des personnes en situation de handicap avec la participation de nombre de femmes membres des coopératives et d'actrices de la société civile.

Au cours de cette rencontre organisée par l'Association de la famille, des orphelins et des abandonnés, incubateur social au niveau de la province de Fkih Ben Salah en partenariat avec l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et les représentations provinciales du Pôle social, il a été procédé à la présentation du projet de qualification des femmes prévu dans le cadre du programme de qualification et d'autonomisation des femmes porteuses de projets et des personnes en situation de handicap, et qui vise, à terme, la formation et la qualification de 300 femmes de la province dans les domaines de l'entrepreneuriat et du management de manière à faciliter leurs inclusion dans le marché du travail.

La période de formation et de qualification sera couronnée par la sélection de 26 projets de femmes pionnières qui bénéficieront d'un financement dans les villes de Souk Es Sebt Ouled Nemma et de Fkih Ben Salah.

Intervenant à cette occasion, la présidente de l'Association de la famille, des orphelins et des abandonnés, Zohra Laaroubi, a souligné que cette rencontre intervient après une première étape au cours de laquelle il a été procédé à la sélection de 300 femmes porteuses de projets générateurs de revenus qui bénéficieront de formations et d'un accompagnement minutieux afin d'améliorer leurs connaissances et expertises dans le domaine de la création d'entreprises dans le but de favoriser leur intégration dans la vie active.

%

De son côté Hicham Kinani, membre de l'Association a indiqué que ce projet est mis en oeuvre avec le fort soutien de l'INDH, des intervenants du Pôle social, de la préfecture de la province Fkih Ben Salah ainsi que du Conseil régional, précisant qu'un total de 26 projets particulièrement innovants seront sélectionnés.

Au cours de cette cérémonie, plusieurs témoignages ont été présentés sur le parcours exceptionnel et inspirant ainsi que sur les expériences pionnières de femmes courageuses qui se sont illustrées grâce à leurs projets initiés dans le cadre de ce programme.