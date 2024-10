Le Gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall a convoqué avant-hier, mardi 22 octobre, le comité de crise pour échanger sur les mesures à prendre concernant les risques de débordement du fleuve.

Il s'est rendu auparavant au quartier Khar Yallah, impacté par la crue du fleuve et où des sinistrés sont déjà relogés dans des sites aménagés à cet effet avec toutes les commodités.

Constitué d'autorités administratives et territoriales, des autorités militaires et paramilitaires, des directeurs régionaux et des acteurs de la société civile, ce comité de crise est dirigé par le Gouverneur de région de Saint-Louis Al Hassan Sall. Il a pour mission pour faire face à la crue du Fleuve Sénégal qui a impacté des localités des départements de Podor et Dagana et aujourd'hui des quartiers du département de Saint-Louis.

« Il s'agissait de faire le point sur la situation actuelle à Saint-Louis et de prendre des mesures préventives par rapport à ce qui pourrait advenir demain. Il nous fallait évaluer la situation avec la surveillance du niveau de l'eau, mais surtout nous accorder sur les mesures concrètes à réaliser et les mesures anticipatives à prendre », a précisé le chef de l'exécutif régional. Il a rappelé la situation qui prévaut à Saint-Louis où deux quartiers à savoir Khar Yallah et Médina Chérif ont déjà commencé à subir les difficultés liées à la montée des eaux du fleuve.

C'est ce qui explique d'ailleurs les opérations d'extirpation déjà enclenchées dans le but de reloger les sinistrés ailleurs dans des sites aménagés à cet effet. « Nous y avons aménagé des tentes avec toutes les commodités pour y reloger les sinistrés de la crue du fleuve. En plus de sécuriser le site, nous leur avons également apporté de l'eau, de l'électricité, des médicaments mais aussi des vivres », a fait savoir M. Sall.