Afrique: La journée des Nations Unies - Un espoir pour tous

« Les Nations Unies c’est nous, c’est tout le monde », c’est en ces mots que Mme Aminata Maïga coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Sénégal, a souhaité la bienvenue aux différents invités présents à la Place du Souvenir à Dakar pour célébrer la journée des Nations unies ce 24 octobre.

Sous le thème, « le Pacte pour l’avenir : Revitaliser le multilatéralisme et aligner les approches de l’ONU sur les besoins des générations actuelles et futures ». La célébration du 79ième anniversaire des Nations Unies a permis aux différents intervenants d’aborder la situation des pays en crise, à l’instar des pays du Sahel touchés par les inondations.

Tenant compte des mots du Secrétaire Général des Nations Unies M. António Guterres, cette journée est un moyen de trouver « des solutions pour apporter une aide vitale aux personnes aux prises avec des conflits, des violences, des difficultés économiques et des catastrophes climatiques. Des solutions pour offrir les mêmes chances aux femmes et aux filles et ainsi assurer l'égalité et la justice ».

A en croire le SG de l’ONU, c’est durant cette journée que les différentes autorités se mettent à trouver des consensus aux situations qui minent nos différents Etats, dans un objectif de paix et de sécurité.

Pour la ministre des affaires étrangères du Sénégal Mme.Yassine FALL, il est question d’unité pour faire valoir le travail qui se fait de fond en comble aux Nations, elle poursuit son allocution en précisant qu’aucune entité ne peut prendre la place des Nations Unies dans le rôle de ses activités en Afrique, car on a beaucoup de défis à relever et pour le faire il faut s’y mettre main dans la main.

Il faut noter que le Pacte est l'accord international des Nations Unies le plus vaste de ces dernières années, couvrant à la fois de nouveaux domaines et des questions sur lesquelles un accord n'avait pas été possible depuis des décennies.

Pour l’organisation, il vise à garantir que les institutions internationales puissent remplir leurs missions face à un monde qui a changé de manière radicale depuis leur création. Il prend aussi des engagements clairs et aboutit à des résultats concrets sur une série de questions, avec une forte attention portée aux droits humains, au genre et au développement durable.

La même source poursuit en précisant que le Pacte promeut la nécessité pour les pays d'adopter des efforts nationaux impliquant l'ensemble de la société en faveur de la paix durable, à travers l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies nationales de prévention volontaire.

Il renforce la résilience par la mise en œuvre de l'Agenda 2030 et souligne l'importance de veiller à ce que les dépenses militaires ne compromettent pas les investissements en faveur du développement durable.

Pour l’instauration d’une paix, le peuple a besoin d’espoir, cet espoir passe par des mesures fermes et des solutions multilatérales en faveur de la paix, d'une prospérité partagée et d'une planète florissante, déclare le SG de l’ONU dans son allocution.

Il conclut son discours en précisant que l'espoir passe par une coopération entre tous les pays, l'espoir passe par l'ONU, et à l'occasion de la Journée des Nations Unies, « je demande à tous les pays d'entretenir cette flamme qui guide le monde, et de défendre ses idéaux ».