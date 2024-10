Congo-Kinshasa: Promouvoir une gouvernance efficace et transparente , Kinshasa - Daniel Bumba discute des orientations budgétaires à venir avec l'APK

Le Gouverneur de la Ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a eu, jeudi 17 octobre 2024, une séance de travail avec l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, marquant une étape importante dans le renforcement de la collaboration entre l'exécutif provincial et l'organe délibérant de la Capitale congolaise. Cette réunion, tenue à la veille du dépôt du projet d'édit 2025, s'inscrit dans un contexte de session budgétaire où l'APK a jugé nécessaire d'inviter le Gouverneur pour discuter des orientations budgétaires à venir.

L'objectif principal de ce dialogue est de garantir une meilleure coordination entre les deux institutions dans la gestion des ressources de la Capitale et de répondre aux attentes des habitants de Kinshasa. En travaillant main dans la main, l'exécutif provincial et l'Assemblée Provinciale de Kinshasa cherchent à assurer une gestion efficace et transparente des finances publiques, tout en privilégiant la stabilité des institutions de la ville.

Des relations au beau fixe

Contrairement aux rumeurs qui ont circulé sur la toile, faisant état du mécontentement de l'APK sur la gestion de la Capitale par Daniel Bumba, un député provincial a remis les pendules à l'heure. En effet, venant appuyer la mise au point faite par la cellule de communication de l'Hôtel de Ville, cet élu du peuple a affirmé que les rapports entre l'exécutif provincial et l'organe délibérant sont au beau fixe. Les deux institutions ont pris l'engagement de travailler ensemble pour l'intérêt général des kinois, mettant en avant la stabilité et la coopération comme piliers de relation. Pour lui, cette synergie est cruciale pour le développement de la ville, permettant de mieux répondre aux défis économiques et sociaux de la ville.

La participation du premier citoyen de la ville de Kinshasa à cette séance de travail symbolise une volonté commune de renforcer la collaboration et d'assurer une gestion harmonieuse des affaires de la capitale. En unissant leurs efforts, le gouvernement provincial et l'APK ont démontré ainsi leur engagement à oeuvrer pour le bien-être des habitants de Kinshasa et à promouvoir une gouvernance efficace et transparente.