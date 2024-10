Afrique: Evaluation de l'intégration régionale - La CEA a tenu la 2ème réunion de son groupe d'experts

La Commission économique pour l'Afrique (Cea), en partenariat avec la Commission de l'Union africaine (Cua) et la Banque africaine de développement (Bad), a tenu sa 2ème réunion de groupe d'experts pour évaluer le projet de rapport de la 11ème édition de la publication sur « l'état de l'intégration régionale en Afrique (Aria XI) ».

Un communiqué de la Cea renseigne que la onzième édition de l'Aria se concentre sur le thème : « Réaliser la communauté économique africaine : vers une Union douanière continentale et un marché commun ».

« En reconnaissance des progrès inégaux enregistrés par les différentes Communautés économiques régionales (Cer) dans la formation d'unions douanières sous régionales et de marchés communs, Aria XI explore dans quelle mesure les expériences des Cer offrent une base pour l'union douanière continentale et le marché commun africain tel qu'envisagé par le traité d'Abuja et tel que prévu dans l'accord de la Zlecaf », a déclaré le directeur de la division de l'intégration régionale et du commerce de la Cea.

« L'intégration régionale en Afrique est le fruit d'un mélange de concepts socio-économiques. Aria XI vise à évaluer l'état de préparation de l'Afrique à une union douanière et à un marché commun qui contribue à la pleine mise en oeuvre de l'accord de la Zlecaf », ajoute Stephen Karingi.

Il a noté qu'avec la mise en oeuvre de la Zlecaf déjà en cours, la prochaine étape du projet d'intégration de l'Afrique, tel que décrit dans le Traité d'Abuja et d'autres instruments juridiques d'intégration continentale, concerne le lancement de l'union douanière et, par la suite, du marché commun africain.

La série de publications Aria offre des informations approfondies basées sur des recherches empiriques et théoriques et ce, sur des thèmes d'une ampleur considérable pour les décideurs politiques, les négociateurs commerciaux, les universités et les acteurs du développement africain.

Le conseiller au commerce, à la commission de l'Union africaine, Brian Mureverwi, s'est dit satisfait des progrès réalisés sur le projet de rapport et souligne son importance pour l'orientation future et la position mondiale de l'Afrique. « Le rapport examine les conditions nécessaires à l'établissement d'une union douanière continentale et d'un marché commun, en s'appuyant sur les expériences des efforts d'intégration des Cer », a-t-il déclaré.

La Chargée principale de l'intégration régionale, à la Bad, Zodwa Mabuza, a souligné l'impact historique du rapport depuis sa première édition en 2004 et son rôle dans l'élaboration du programme d'intégration. Elle a souligné l'importance de tirer les leçons de l'expérience, en particulier de celle de la Communauté d'Afrique de l'Est, pour élaborer des stratégies futures et approfondir l'intégration régionale.

Elle a exhorté le comité à examiner les progrès réalisés par les Communautés économiques régionales dans la mise en oeuvre de la ZLECAf, de l'union douanière et du marché commun.

« Nous devons identifier les défis et les opportunités de l'intégration régionale en Afrique sur la base des conclusions du rapport et fournir des orientations aux États membres et aux institutions sur l'approfondissement de l'intégration régionale sur le continent », a déclaré Mme Mabuza.

Les questions clés que Aria XI vise à résoudre sont de savoir si l'Afrique a réuni les conditions optimales pour la réalisation d'une union douanière continentale et d'un marché commun, leur potentiel, leurs avantages et leurs impacts et si cela peut être poursuivi parallèlement à la mise en oeuvre de la Zlecaf.

La réunion d'experts a réuni des professionnels des Cer, de la Cua, de la Banque africaine de développement, de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (Cnuced), du monde universitaire, de la société civile et du secteur privé.