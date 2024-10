Angola: Des Journées nationales de « Médecine occupationnelle» rassemblent plus de 300 personnes à Benguela

Benguela (Angola) — Dans le but de réunir 350 acteurs sociaux différents en une seule journée, les 1ères Journées Nationales de Médecine Occupationnelle auront lieu ce jeudi, à Benguela, a appris l'Angop.

Promu par Centralab - Clínica Dr. Hugo Azancote de Menezes, basée à Luanda, l'événement rassemble, au Centre Socio-Pastoral Dom Amaral dos Santos, dans la ville de Benguela, des professionnels du secteur, des gestionnaires publics et des entités gouvernementales.

Les participants, représentant les provinces de Benguela, Bié, Luanda, Huíla et Huambo, proposeront et discuteront des lignes directrices et des recommandations pour la mise en oeuvre de politiques publiques dans le segment de la médecine occupationnelle.

Sous le thème « Regarder globalement le travailleur comme élément central d'une unité économique et productive », la réunion accueillera dix intervenants, qui partageront leurs connaissances et leurs expériences, contribuant ainsi à façonner un avenir plus sûr et plus sain pour les travailleurs en Angola.

Parmi les intervenants, Aida de Menezes, PDG de Centralab et spécialiste en médecine Occupationnelle, Rui Capo - médecin du travail à la clinique Multiperfil, formateur et chercheur en santé au travail, Mário Tavira - inspecteur du travail, et João Puaty - président du collège de Spécialité de Médecine du Travail.

Ainsi, trois tables rondes attireront l'attention au cours de ces journées, notamment « Déclaration des maladies professionnelles du point de vue des médecins du travail », « Témoignage réel - Maladies professionnelles existant en Angola » et « Réputation et crédibilité dans l'exercice de la santé au travail ».

L'ordre du jour prévoit également la présentation du nouveau décret présidentiel 179/24 sur la santé, la sécurité et l'hygiène au travail, en plus de l'approche du « Code international d'éthique de la médecine du travail et de la Convention 161 de l'OIT » et des « Maladies professionnelles - Comment elles sont déclarés ?"

Se confiant à l'Angop, la directrice générale de Centralab et spécialiste en médecine du travail, Aida de Menezes, a confirmé également la participation de grandes entreprises locales, notamment le Port de Lobito, Omatapalo et Groupe Carrinho.

Elle garantit également la mobilisation du monde universitaire au fil des jours, à travers le presbytère de l'Université Katiavala Bwila et d'autres établissements d'enseignement supérieur privés opérant dans la province de Benguela.

Aida de Menezes a également annoncé que soixante-dix médecins spécialistes étaient inscrits à l'École Spécialisée de Médecine du Travail, principalement à Luanda.

Pour cette raison, elle reconnaît que la médecine du travail est déjà beaucoup plus valorisée par l'Exécutif et la preuve en est le décret présidentiel 179/24 du 1er août sur la santé, la sécurité et l'hygiène au travail.

Fondamentalement, a-t-elle dit, on s'attend à ce que ce décret présidentiel soit un soutien pour que la médecine du travail soit obligatoire en Angola.

À propos du Centralab

Centré sur la médecine du travail, Centralab, Lda, Clínica Dr. Hugo Azancote de Menezes, est née à Luanda, en 2015, ayant étendu son activité à Benguela en avril 2024.