Sénégal: Trésor et impôts et domaines - Vers la création d'une intersyndicale des travailleurs

Le Syndicat unique des travailleurs du Trésor (Sutt) et le Syndicat autonome des agents des Impôts et Domaines (Said) ont le plaisir d'annoncer qu'ils ont eu des consensus forts pour aller vers la création d'une intersyndicale Impôts-Trésor.

Selon un communiqué de presse, à l'issue de concertations approfondies, ces deux syndicats, engagés dans la défense des droits matériels et moraux des travailleurs de l'administration fiscale et du Trésor, ont décidé de conjuguer leurs efforts afin de mieux représenter et défendre leurs intérêts communs.

Les deux syndicats encouragent l'ensemble de leurs collègues à rester unis et mobilisés dans cette démarche.