Angola: Les premiers jours de le pays aux réunions de la BM et du FMI considérés comme positifs

Washington — La ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, a considéré comme positifs les trois premiers jours de participation de l'Angola aux réunions annuelles du Groupe de la Banque Mondiale (GBM) et du FMI, mercredi, à Washington.

Selon la ministre, les rencontres ont permis de renforcer le partenariat bilatéral entre le pays et les institutions de Bretton Woods, dans divers domaines d'activité socio-économique.

Dans une interview accordée à la presse angolaise (ANGOP, RNA et Jornal de Angola) pour évaluer les premiers développements de l'événement, qui se termine samedi (26), la gouvernante angolaise a évoqué le déploiement de la délégation dans plusieurs réunions bilatérales, au cours de cette période, le ministère des Finances se concentrant sur le FMI, tandis que celui du Plan et la BNA sur la Banque mondiale.

Entre autres activités, elle a souligné la participation de l'Angola à la réunion de l'équipe du Groupe de la Banque Mondiale (GBM), qui a servi à évaluer l'état d'avancement du portefeuille de projets financés par cette institution, à déterminer la marge ou la possibilité pour le pays d'avoir plus de financement et de projeter l'avenir du partenariat bilatéral.

Lors de cette réunion, a-t-elle dit, il était clair que l'Angola continuerait à compter sur le soutien de ces institutions dans les questions liées au Trésor et aux réformes associées.

L'augmentation de l'allocation de ressources financières au secteur éducatif, pour la construction d'infrastructures et la formation permanente du personnel, a également été l'un des thèmes qui a dominé la réunion.

La ministre a également souligné l'accès à l'eau potable et à l'électricité et la conception de garanties pour les entreprises privées pour développer des projets liés aux Partenariats Public-Privé (PPP), comme des sujets qui ont mérité l'attention de la réunion.

Au cours des trois premiers jours, il convient également de souligner la réunion avec le département du Trésor américain, au cours de laquelle les parties ont évalué l'assistance technique que l'Angola a reçue de cette institution, tant dans le domaine de la gestion de la dette que dans la lutte contre le blanchiment d'argent.

Vera Daves a également évoqué le contact avec le département des affaires fiscales, dans lequel le ministère des Finances a exprimé son intérêt à disposer d'une assistance technique en matière de gestion de trésorerie, de migration internationale de la comptabilité publique et de préparation, programmation et gestion du portefeuille d'investissements publics.

Mercredi (23), la ministre des Finances a pris la parole lors d'une réunion sur le système alimentaire agricole comme moteur de croissance durable et de création d'emplois, à l'invitation du vice-président de la Banque mondiale pour la Planète, Juergen Voegele.

Le thème a abordé les défis croissants du système alimentaire mondial et la promotion d'un système alimentaire durable offrant de plus grandes opportunités d'emploi, en vue de mobiliser des capitaux privés.

Le programme de l'événement comprend également plusieurs activités pour ce mercredi, avec l'accent sur la 4ème Réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 (FMCBG), l'analyse des principaux projets et initiatives à financer dans les domaines du capital-endettement, de la finance hybride, financement climatique et autres solutions de financement.

La délégation angolaise est conduite par le ministre du Plan, Hugo Guilherme, et comprend, entre autres personnes, la cheffe des Finances, Vera Daves, le gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA) et gouverneur suppléant du FMI, Manuel Tiago Dias, et le président du Conseil d'administration du Fonds souverain d'Angola, Armando Manuel, outre des représentants de la classe bancaire nationale et des experts.

Les réunions annuelles du Groupe de la Banque mondiale (GBM) sont un ensemble d'événements auxquels participent des dirigeants influents de gouvernements, d'entreprises, d'organisations internationales, de la société civile et du monde universitaire, à la recherche de solutions aux défis de développement économique et de durabilité auxquels le monde est confronté.