Sénégal: La DER/FJ a investi plus de 21 milliards de FCFA dans la région de Thiès (responsable)

Thiès — La Délégation générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a investi plus de 21 milliards de FCFA dans la région de Thiès, a appris mercredi l'APS lors d'un CRD spécial.

Selon Codé Lô, en charge des études à la DER/FJ, plus de 21 milliards de FCFA ont été investis par cette institution dans la région de Thiès.

Il présentait un document à différents services et catégories socioprofessionnelles lors d'une rencontre organisée à la gouvernance de Thiès, dans le cadre d'une tournée de la DER/FJ à travers le pays.

La DER/FJ a été instituée et rattachée à la Présidence de la République en 2017.

Elle a pour mission d'impulser et de promouvoir l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes, à travers la définition et la mise en oeuvre de stratégies de promotion de l'auto-emploi des jeunes, des femmes et de leurs groupements, l'assistance technique et l'accompagnement des porteurs de projets, l'encadrement et le suivi-évaluation des projets financés, etc.

"Nous nous inscrivons dans une démarche de territorialisation des actions de la DER/FJ", a souligné la déléguée générale, Aïssatou Mbodj.

Selon elle, la structure de financement cherche à être en phase avec les orientations de l'État du Sénégal à travers son nouveau référentiel Sénégal 2050, dont les grandes orientations s'inscrivent dans une dynamique de territorialisation et de décentralisation.

La DER/FJ compte plus de 40.000 bénéficiaires directs de crédits dans la région de Thiès et plus de 100.000 crédits octroyés, renseigne le document de synthèse des activités dans la région.

Le texte précise que "toutes les communes de la région sont touchées".

"La vocation de la DER, c'est d'accompagner les pouvoirs publics, relever les défis, en essayant d'absorber le gap du chômage en luttant contre la pauvreté", a relevé la déléguée générale.

Aïssatou Mbodj a fait part de l'intérêt de la DER pour certaines zones de départ de migrants dans la région, comme Cayar, et la zone des Niayes, de manière générale, afin de lutter contre l'émigration irrégulière.

Le chargé des études, Codé Lô a évoqué des projets dans la région, notamment dans le secteur des transports, avec une gare routière moderne, et l'introduction des minibus de transport interurbain mais aussi, dans le secteur de l'artisanat avec l'implantation d'une tannerie moderne à Ngaye.