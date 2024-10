Angola: Le pays participe à la 11ème session d'experts en logistique en Suisse

Luanda — Une délégation de l'Agence Angolaise de Réglementation de la Certification des Cargaisons et de la Logistique (ARCCLA) participe depuis mercredi, à Genève, en Suisse, à la 11ème session pluriannuelle d'experts en transport maritime, logistique et facilitation du commerce.

Selon un communiqué de presse auquel l'ANGOP a eu accès, au cours de la réunion de deux jours, l'administratrice pour la Dynamisation du Réseau National de Plateformes Logistiques, Paula Bartolomeu, a présenté le projet de Plateforme Logistique (PL) de Caála, province de Huambo, à un stade avancé de développement, en tant que projet pilote pour la stratégie de logistique du froid dans le pays.

Intervenant au panel qui a abordé le thème des « Systèmes de transport et de logistique durables et résilients pour la sécurité alimentaire », Paula Bartolomeu a également présenté une solution intermédiaire et complémentaire à la PL de Caála.

La même solution consiste en des conteneurs réfrigérés mobiles alimentés par l'énergie solaire, qui seront installés dans différentes régions du pays et qui pourront prolonger jusqu'à dix fois la durée de vie utile des produits.

Un tel projet permettra de vendre des produits à des prix plus compétitifs ou sur des marchés plus éloignés, évitant ainsi la destruction de la chaîne de valeur et la création, tout en ayant un impact positif sur la sécurité alimentaire, la prospérité économique et la réduction des émissions de carbone.

%

Selon la responsable de l'ARCCLA, les infrastructures de froid offrent un service de stockage à température et humidité contrôlées, dans le but de réduire les pertes après récolte, qui peuvent varier de 30% à 50%, en l'absence d'un stockage adéquat.

"Le projet contribuera à augmenter les revenus des petits agriculteurs jusqu'à 100%, grâce à une meilleure conservation et une stabilité du prix de vente de leurs produits", a-t-il souligné.

La responsable de l'ARCCLA a également expliqué que les infrastructures de la solution intermédiaire sont programmées pour apporter une réponse plus immédiate aux besoins de stockage des marchandises des petits et grands producteurs.

L'événement, qui rassemble plusieurs États membres et experts des secteurs public et privé pour partager des expériences et débattre de solutions, vise à répondre aux perturbations causées par les conflits géopolitiques et les facteurs climatiques dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

La réunion se déroule sous les auspices de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et son thème principal est « Le transport maritime en période de crises multiples ».