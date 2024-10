Angola: FRESAN renforce la capacité agricole des communautés de Chibia

Chibia (Angola) — Six champs-écoles agricoles et 110 familles de Chibia, à Huila, ont été renforcés, mercredi, avec 3,4 tonnes de semences améliorées diverses pour la campagne agricole 2024-2025, par le projet « Renforcement de la résilience et de la sécurité » alimentaire et nutritionnelle en Angola (FRESAN).

Chaque école de terrain, composée de 35 membres, a reçu 50 kg de semences de maïs, une quantité égale de sorgho, de mil et de haricots, tandis que les familles ont reçu chacune 10 kg de chaque variété.

Il s'agit d'écoles de terrain et de ménages du siège, des communes de Quihita et Jau de six localités, notamment Chaungo, Halunhanha, Mbundu, Nombuaneno, Embala et Tunda.

Pour le producteur Carlos Candeeiro, ce geste motive les producteurs à travailler plus dur et à attendre la pluie pour commencer le processus de semis.

Quant à la bénéficiaire Helena Cacusso, qui s'est montrée satisfaite du geste, elle a promis de travailler plus dur pour augmenter la production.

En parlant de cette action, le coordinateur adjoint du FRESAN, Juan Molina, a déclaré que les semences sont destinées au démarrage de la campagne agricole, une manière de permettre aux paysans d'avoir accès à ce dont ils ont besoin pour accélérer la production.

Il a expliqué qu'il soutient directement les groupes de producteurs dans les champs communautaires, ainsi que les exploitations familiales de ces agriculteurs, avec plus de trois tonnes de semences pour pouvoir garantir la production de cette campagne agricole et cela lui permet d'augmenter les niveaux de sécurité alimentaire dans les mois à venir.

%

À son tour, l'administrateur de Chibia, Sérgio da Cunha Velho, a souligné que ce geste apparaît comme un mécanisme visant à renforcer les familles agricoles pour augmenter leur productivité et améliorer leur alimentation.

Il a indiqué qu'il s'agit d'un ensemble de semences qui complètent celles que l'État a fournies et que dès le début de la campagne agricole, ils bénéficieront d'un appui technique.

FRESAN est un projet financé par l'Union européenne et cofinancé par l'Institut Camões. Son objectif est de contribuer à la réduction de la faim, de la pauvreté, de la vulnérabilité ainsi que de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le sud du pays, touché par la sécheresse.