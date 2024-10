Angola: Huambo prépare plus de 872 mille hectares pour la campagne agricole 2024/2025

Bailundo (Angola) — Huit cent 72 mille 156,46 hectares de terres sont préparés pour la campagne agricole 2024/2025 dans la province de Huambo, dans le secteur familial et commercial, a informé mercredi le gouverneur local, Pereira Alfredo.

Parmi ces hectares, 379 mille 687,87 sont destinés au secteur familial et 492 mille 468,6 au secteur commercial, avec une récolte prévue d'un million 800 mille tonnes de produits divers, soit 10,8 pour cent de plus par rapport à la campagne précédente.

Le gouvernant s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture de la campagne agricole 2024/2025, réalisée dans la commune de Luvemba, municipalité de Bailundo, sous le thème "L'agriculture familiale, la bonne voie pour l'augmentation durable de la production agricole".

A l'occasion, il a averti que le contexte actuel de l'économie angolaise incite à l'adoption de stratégies permettant d'accélérer le processus de diversification économique et l'utilisation de facteurs endogènes et exogènes, pour trouver des sources de revenus pour les familles et l'État.

Il a informé que le Gouvernorat de la province de Huambo assistera, dans la campagne agricole en cours, 296 mille 76 familles, ce qui représente plus de 40 pour cent des paysans inclus dans les programmes de vulgarisation et de développement rural, les administrations municipales et autres partenaires de l'Exécutif angolais.

Pereira Alfredo a rappelé que plus de 70 pour cent de la production nationale est réalisée par des agriculteurs familiaux, en mettant l'accent sur le maïs, les patates douces et les pommes de terre, le manioc, les arachides et d'autres aliments consommés dans la ville.

À cet effet, il a invité les paysans locaux à lutter contre la faim et la pauvreté en travaillant dans les champs, car l'Angola, en général, dispose de terres abondantes et fertiles pour divers produits.

Sans en préciser la valeur, il a annoncé la réduction, cette année, des prix d'acquisition des engrais, pour permettre une augmentation de la production des agriculteurs et au-delà.

Il a ajouté qu'ils ont déjà commencé à livrer des engrais aux familles paysannes, au nombre de huit mille, mis à disposition par le ministère de l'Agriculture et des Forêts.

Cependant, il a indiqué que ces quantités étaient insuffisantes, car la province de Huambo a besoin de plus de 100 mille tonnes d'engrais, raison pour laquelle le gouvernement local cherchera d'autres solutions pour augmenter les intrants agricoles.

Il a affirmé qu'il existe plusieurs instruments qui encourageront l'augmentation de la production agricole, notamment le soutien financier du Fonds de soutien au développement agraire (FADA) et d'autres partenaires disponibles pour accorder du crédit agricole aux familles.

Au cours de l'événement, le gouvernant a visité la foire des produits agricoles dans 11 municipalités et a livré diverses quantités de fertilisants, de l'engrais 12/24712, de l'urée, du sulfate d'ammonium et de l'engrais simple, en plus des houes et d'autres intrants agricoles.