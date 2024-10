Afrique: Sommet États-Unis-Afrique se tient en juin 2025 à Luanda

Luanda — L'Angola sera le pays hôte du 17ème Sommet des Affaires Etats-Unis-Afrique, qui aura lieu du 23 au 27 juin 2025.

Une note des services de presse de la Présidence de la République, rendue publique ce jeudi, annonce que l'événement, d'une grande importance stratégique, réunira des dirigeants de gouvernements, d'entreprises et d'investisseurs des deux continents, renforçant ainsi l'engagement entre l'Afrique et les États-Unis dans l'affermissement des liens économiques, commerciaux et d'investissement.

Organisé en collaboration avec le Corporate Council on Africa (CCA), ce sommet vise à discuter et promouvoir les opportunités d'investissement, d'innovation et de partenariats entre les secteurs public et privé, en se concentrant sur des domaines tels que les infrastructures, l'énergie, la technologie, l'agriculture et l'industrie.

L'événement marque un moment important pour l'Afrique et le développement durable de ses économies, tout en renforçant les relations avec le marché américain.

La tenue de ce sommet à Luanda est particulièrement symbolique, car elle coïncide avec le 50ème anniversaire de l'indépendance de l'Angola, qui sera célébré le 11 novembre 2025.

L'événement aura lieu à un moment de grande transformation et de croissance économique dans le pays, renforçant ainsi sa position de partenaire clé dans le développement économique et politique du continent africain.

Le Sommet des affaires États-Unis-Afrique est un forum mondial qui, depuis plus de deux décennies, renforce les relations commerciales entre les entreprises africaines et américaines, offrant une plate-forme de dialogue entre dirigeants et investisseurs, dans le but de catalyser de nouveaux projets et partenariats qui stimulent le développement économie durable sur le continent africain.

Groupe de travail

En septembre dernier, le Président de la République, João Lourenço, avait déterminé la création d'un groupe de travail, chargé de préparer, coordonner et organiser les tâches inhérentes à la tenue du Sommet susmentionné.

Conformément à l'arrêté présidentiel n° 204/24 du 3 septembre, le groupe de travail sera coordonné par le ministre d'État chargé de la Coordination économique, assisté par le titulaire de l'Industrie et du Commerce.

Le groupe comprend également les ministres des Relations Extérieures, de l'Intérieur, des Finances, du Plan, des Transports, des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication sociale, de la Santé, de la Culture et du Tourisme, le gouverneur de la province de Luanda, le secrétaire du Président de la République pour les Affaires économiques et le président du conseil d'administration de l'Agence des investissements privés et de promotion des exportations (AIPEX).

Pour l'appui, il sera créé un Groupe Technique, coordonné par le Ministre de l'Industrie et du Commerce et composé des Secrétaires d'État des départements ministériels précités, de deux techniciens de la Maison Civile du Président de la République et d'experts.