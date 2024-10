La cité de Leybar Balnéaire dans la région de Saint-Louis est envahie ces jours-ci par les eaux du marigot de Leybar. Plusieurs centaines de maisons, parcelles et terrains en construction sont déjà envahis par les eaux qui progressent dangereusement, inondant tout sur leur passage.

Toutes les voies qui mènent vers les habitations sont occupées par les eaux. Les habitants qui sont plongés dans le désarroi alertent et interpellent les autorités étatiques et l'Office des Lacs et des Cours d'eau (OLAC) en particulier, pour leur venir en aide avant qu'ils ne vivent les inondations de Matam et Bakel.

Les habitants de Leybar Balnéaire à Saint-Louis ne dorment plus assez depuis quelques jours. Une situation qui est due au débordement des eaux du marigot de Leybar. Ces eaux ont envahi plusieurs de leurs maisons et inondé des terrains en chantier de construction.

« Nous nous sommes réunis, nous les habitants impactés, pour tout simplement lancer une alerte sur les inondations que nous vivons depuis quelques jours. La situation s'est empirée dans ce site de lotissement de Leybar Balnéaire qui est devenu aujourd'hui un site habitable parce qu'il y a des gens qui ont déjà déménagé et qui se sont fixés ici avec leurs familles et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis pour manifester d'abord notre indignation et lancer une alerte parce que depuis plus de 15 jours nous avons senti l'avancée des eaux du marigot de Leybar. Presque la moitié de ce site de Leybar Balnéaire est inondée et c'est un projet que nous avons réalisé et qui regroupe 923 terrains », a fait savoir Malick Sarr, promoteur de ce site et porte-parole des habitants impactés.

Face à la presse hier, mercredi, il a préconisé à ce que des mesures urgentes soient prises pour y faire face. Il s'agit selon lui « d'utiliser des sacs de sable et de remonter le niveau de la petite digue qui existe jusqu'à peut-être 1 mètre de hauteur et 05 rangées de sable de 20 centimètres d'épaisseur et on aura 1 mètre répartis sur la largeur de la petite digue et prolonger jusqu'à trouver la solution idoine ».

Dépassée elle aussi par cette situation, Mme Diop Coumba Bakhaw, une habitante de la localité, de tirer la sonnette d'alarme et de plaider pour la construction d'une digue de protection pour une résolution définitive de ce problème. « Nous voulons que l'on nous construise une digue de protection afin de nous soulager. Les eaux ont envahi nos maisons, les terrains en chantier et même les routes que nous empruntons.

Nous sommes obligés de patauger pour aller vaquer à nos occupations. Mais si cela perdure, nos enfants risquent de ne pouvoir pas se rendre à l'école », a-t-elle alerté et ne sachant plus à quel saint se vouer. « Nous, en tant que habitants, nous savons qu'il faut impliquer impérativement les services ou les structures dédiées et nous interpellons l'Office des Lacs et des Cours d'eaux du Sénégal (OLAC) qui devrait régler ces problèmes de Leybar Balnéaire puisque nous cohabitons avec le marigot de Leybar », a suggéré Malick Sarr au terme de leur rencontre avec la presse.