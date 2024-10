Sénégal: Plus de 70 périmètres maraichers aménagés par une ONG dans la région de Kaffrine

L'ONG Vision mondiale annonce avoir aménagé quelque soixante-dix périmètres agricoles dans la région de Kaffrine (centre) depuis 2006, principalement dans la commune de Diockoul Mbelbouck, a-t-on appris d'un de ses responsables, Crépin Louboungou.

"Depuis 2006, Vision mondiale, qui intervient dans la commune de Diockoul Mbelbouck, compte à son actif plusieurs réalisations, dont l'aménagement de 70 périmètres agricoles, impactant plus de sept mille personnes pour accompagner les populations", a-t-il notamment dit.

M. Louboungou s'exprimait au cours d'une cérémonie de clôture du programme de Vision mondiale dans la commune de Diockoul, mercredi, après dix-huit ans d'intervention, en présence de I'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Katakel, Oumar Diémé.

"Au cours de ces dix-huit années de mise en oeuvre du programme, nous avons été témoins de transformations remarquables dans les différents domaines de la vie des populations, avec plus de 25 mille personnes impactées, sur une population totale de plus 40 mille habitants", a-t-il souligné.

Dans le cadre du programme "Reverdir l'Afrique", plus de 8000 plantes ont été reboisées par cette ONG dans le but de favoriser la régénération naturelle assistée (RNA). Cette initiative est en lien avec les objectifs de lutte centre la dégradation des terres et d'amélioration des moyens de subsistance des populations, de manière à favoriser leur résilience face au changement climatique.

Des ouvrages hydrauliques, notamment des forages, des miniforages, des puits, des latrines publiques, des réseaux d'adduction d'eau et des bornes fontaines, ont également été réalisés dans ce cadre.

Crépin Louboungou signale que des postes de santé ont été aussi construits, en plus du "soutien fréquent" des populations dans la distribution de moustiquaires imprégnées à longue durée d'action (MILDA). De même, sept cases des tout-petits et des aires de jeux ont été réalisés, selon ce responsable de Vision mondiale.

Il a fait observer que dans le domaine de l'éducation, la commune présentait un faible taux d'accès des enfants à L'éducation formelle, avec seulement 10 écoles élémentaires.

Elle compte désormais "22 écoles, un lycée mixte et sept écoles préscolaires", a-t-il précisé, notant à ce sujet que 51 écoles coraniques ont été réhabilitées, des salles de classe construites, des fournitures scolaires remises aux élèves et des coins de lecture créés.

Il rappelle qu'au moment du démarrage du programme, la commune de Diockoul était marquée par une vulnérabilité des enfants caractérisée par l'insuffisance des structures sociales de base et des pesanteurs socio-culturelles défavorables au développement et à l'épanouissement de l'enfant.

"Ces réalisations ont été possibles grâce à l'engagement de tous et à la synergie des actions qui nous ont permis de toucher de nombreuses personnes et communautés, en particulier les personnes vulnérables dont les enfants et les femmes en âge de procréation ainsi que les personnes vivant avec un handicap", a-t-il fait valoir.

Le maire de la commune de Diockoul Mbelbouck, Sette Diop, après avoir remercié l'ONG Vision mondiale, a sollicité encore du partenaire un accompagnement et une mise en relation avec d'autres organisations.

M. Diop a affirmé que dans le cadre de l'accompagnement des femmes, "plus de 200 caisses d'épargne et de crédit ont été mises en place. Des centaines de femmes ont été formées et formalisées à travers leurs groupements d'intérêt économique (GIE)", a-t-il fait savoir.