Afrique de l'Ouest: BRVM - NSIA Banque Côte d'Ivoire, meilleure performance du marché des actions ce jeudi 24 octobre 2024.

Au terme de la séance de cotation de ce jeudi 24 octobre 2024, le titre NSIA Banque Côte d'Ivoire a réalisé la meilleure performance en termes de hausse de cours du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Le cours de ce titre est en effet passé de 6 450 FCFA la veille à 6 930 FCFA à l'issue de la séance de ce jeudi 24 octobre 2024, soit une augmentation de 480 FCFA. Au troisi7me trimestre 2024, NSIA Banque Côte d'Ivoire a réalisé un résultat net de 23,687 milliards FCFA, en augmentation de 5,341 milliards par rapport au troisième trimestre 2023. C'est ce bon résultat semestriel que les investisseurs ont plébiscité lors de la séance de cotation de ce jeudi 24 octobre 2024.

Du coup, NSIA Banque Côte d'Ivoire figure à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours (plus 7,44% à 6 930 FCFA) suivi respectivement par les titres Oragroup Togo (plus 6,51% à 1 800 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 3,75% à 2 075 FCFA), BOA Sénégal (plus 2,60% à 3 950 FCFA) et BOA Benin (plus 2,14% à 4 295 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 6,88% à 745 FCFA), Total Sénégal (moins 4,78% à 2 190 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 3,61% à 800 FCFA) Sicable Côte d'Ivoire (moins 2,40% à 1 015 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (moins 1,49% à 660 FCFA).

La valeur des transactions s'est établie à 1,677 milliard FCFA contre 3,746 milliards FCFA le mercredi 23 octobre 2024.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 21,13 milliards FCFA, passant de 9 630,653 milliards FCFA la veille à 9 651,783 milliards FCFA ce jeudi 24 octobre 2024.

Quant à celle du marché obligataire, elle s'est élevée à 10 503,982 milliards FCFA contre 10 507,257 milliards FCFA la veille, soit une baisse de 3,275 milliards.

Contrairement à la journée précédente, les indices trois indices sont tous en vert. L'indice composite a ainsi progressé de 0,22% à 265,90 points contre 265,32 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi enregistré une hausse de 0,15% à 131,73 points contre 131,53 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige connait une progression beaucoup plus vigoureuse de 0,68% à 112,27 points contre 111,51 points la veille.