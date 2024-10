Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 Octobre 2024

Guinée : Restrictions de voyage - Mamadi Doumbouya « assouplit » sa décision pour ses ministres

Le 10 octobre dernier, le Président de la Transition avait pris une décision dans laquelle il avait demandé à tous les Ministres en mission à l’étranger d’y mettre fin et de regagner le territoire national.Aucune sortie du territoire national ne sera admise (pour les ministres) jusqu’au 31 décembre 2024, sauf accord exceptionnel du chef de l’Etat, mentionnait la note signée par le Ministre Secrétaire général du Gouvernement, Benoît Kamano.Moins de deux semaines après la fuite de cette décision surprise qui paraissait « radicale » aux yeux de certains dans l’opinion, elle a finalement été assouplie. Après le dernier Conseil des Ministres, le Général Mamadi DOUMBOUYA a visiblement autorisé à plusieurs membres du Gouvernement à effectuer des missions à l’étranger. C’est du moins ce que l’on constate dans les faits. (Source : africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Duékoué - Une coiffeuse sauvagement abattue

La trentaine d’années révolues, Mlle N. Kouassi a été tuée dans la nuit du lundi 21 octobre 2024, au quartier Sopim à Duékoué, à l’ouest de la Côte d’Ivoire. Selon des témoins, aux environs de 20 heures, cette jeune femme accompagnée par un motocycliste, a regagné son domicile où elle vit avec son concubin. À peine le motocycliste s’en est-il allé qu’un coup de feu a retenti dans la pénombre. Ce bruit assourdissant a interpellé le voisinage qui s’est dépêché sur les lieux pour en savoir davantage. Baignant dans son sang, la jeune fille a reçu une balle dans le dos. Les jeunes ont fait appel aux pompiers civils du Guémon après la découverte macabre. Malgré leurs efforts, des secouristes sur place n’obtiennent aucune réaction de la victime. Un médecin légiste confirme son décès. (Source : fratmat.info)

Gabon : Pétrole et énergie- Oligui Nguema, a reçu le président du CAPS

Gabriel Mbaga Obiang Lima, Président du Comité des partenariats stratégiques et du financement du Central african pipeline system (CAPS) et le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, le Président de la Transition. Gabriel Mbaga Obiang Lima, Président du Comité des partenariats stratégiques et du financement du Central african pipeline system (CAPS) a été reçu en audience au palais présidentiel par le Président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette audience, axée sur le financement du projet de pipeline gazier en Afrique centrale et la 4ème édition du Central Africa Business Energy Forum (CABEF), qui a lieu à Libreville du 23 au 25 octobre 2024, s'est tenue le mercredi 23 octobre 2024. (Source :alibreville.com)

Togo : Énergies- La Cédéao peaufine son projet d’électrification de 20.000 villages.

La capitale togolaise abrite depuis mardi 22 octobre, une rencontre régionale consacrée à la validation du rapport de collecte de données de l’étude de faisabilité du Projet régional d’électrification de 20 000 villages en Afrique de l’Ouest (PRODEL 20.000). Au Togo, 700 villages bénéficieront de ce programme, contribuant ainsi aux efforts du gouvernement qui ambitionne d’atteindre la couverture universelle en électricité à l’horizon 2030. Plusieurs initiatives ont été déployées dans ce sens, notamment la construction d’infrastructures énergétiques et le projet d’électrification de 317 localités par des mini-réseaux solaires. (Source : Togo officiel)

Bénin : Finances- Le rapport budgétaire pour la gestion 2023 transmis au parlement

L’exécutif béninois a tenu une réunion en Conseil des ministres ce mercredi 23 octobre 2024 au Palais de la Marina. À l’issue de cette réunion, le projet de loi de règlement définitif du budget de l’État pour la gestion 2023 a été soumis à l’Assemblée nationale en vue de son examen et de son vote.Le gouvernement béninois a approuvé, le mercredi 23 octobre, le décret relatif à la transmission à l’Assemblée nationale du projet de loi de règlement définitif du budget de l’État pour la gestion de l’année 2023, afin qu’il soit examiné et voté.Il convient de noter que l’année 2023 a été marquée par plusieurs crises significatives, parmi lesquelles la pandémie de covid-19 à l’échelle internationale, la fermeture des frontières avec le Niger sur instruction de la Cédéao. ( Source :acotonou.com)

Niger : Deuil- Décès de Hama Amadou, ancien premier ministre

Hama Amadou, 74 ans, leader politique, ancien premier ministre et président de l'Assemblée nationale est décédé ce jeudi 24 octobre d'une courte maladie, a appris l'Anp auprès de son entourage. L'autorité morale de son parti, Lumana, Hama Amadou était le principal opposant du régime de renaissance renversé le 26 juillet 2023.Il était resté des années hors du pays pour une affaire de ''bébés importés'' dans laquelle il sera condamné. Bénéficiant d'une évacuation sanitaire, il vivait entre la France et Cotonou au Benin jusqu'à la chute du régime en place. (Source : Anp)

Rdc: Loi fondamentale - Felix Tshisekedi annonce une révision de la Constitution

En Rdc, le président Félix Tshisekedi séjourne en ce moment dans le Nord-Est du pays, à Kisangani. Dès son arrivée dans le chef-lieu de la province de la Tshopo, le chef de l’État congolais s’est adressé à la population dans un meeting à la grande place de la Poste. Dans son discours de plus de 40 minutes, Felix Tshisekedi a abordé les questions sociales et sécuritaires. Mais c’est surtout le débat de la révision de la Constitution soulevée récemment par son parti politique l'UDPS qui a le plus marqué son discours. Pour Félix Tshisekedi, la Constitution actuelle a été mal rédigée. Selon le président de la République démocratique du Congo, plusieurs articles de la loi fondamentale de 2006 méritent modification, même les articles limitant les mandats du chef de l’État. (Source : Rfi)

Sénégal : Activités des partis politiques - L’opposant Bougane Guèye écroué pour « rébellion et outrage »

Candidat aux élections législatives du 17 novembre 2024, l'homme d'affaires a été interpellé après avoir tenté de forcer un barrage de gendarmes pour se rendre sur les lieux de graves inondations dans l'est du pays.Un opposant sénégalais candidat aux législatives du 17 novembre a été écroué pour « rébellion et outrage », lundi 21 octobre 2024, après avoir tenté de forcer un barrage de gendarmes pour se rendre sur les lieux de graves inondations dans l’est du pays, a dit son avocat. Bougane Guèye sera jugé le 30 octobre en flagrant délit, a ajouté Me El Hadj Diouf, joint au téléphone. Il devrait manquer le début de la campagne électorale, qui s’ouvre le 27 octobre. (Source : Fratmat.info)

Burkina Faso : Reconquête du territoire national- Le Chef d’Etat-Major Adjoint de la Gendarmerie Nationale galvanise ses troupes

Le mardi 22 octobre 2024, le lieutenant-colonel YAGUIBOU Issa, chef d’Etat-Major adjoint de la Gendarmerie Nationale, en compagnie du Commandant de l’Unité Spéciale d’Intervention de la Gendarmerie Nationale est allé saluer l’engagement des personnels de la gendarmerie en poste dans les régions des Cascades et du Sud-Ouest précisément dans les communes de Ouo et de Iolonioro. En effet, cette visite s’inscrit dans la vision des autorités de la Transition de demeurer à l’écoute des Hommes afin de favoriser l’exécution de leurs missions de reconquête de l’intégralité du territoire et de la souveraineté de notre pays. Au cours de cette visite, la délégation s’est entretenue avec l’ensemble des Forces de Défense et de Sécurité de ces deux détachements ainsi que les VDP desdites localités. (Source : Burkina 24)