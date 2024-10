Soudan: Le conseiller politique du chef du Mouvement soudanais pour la Justice et l'Egalité condamne les violations commises par les milices rebelles contre Al-Gezira

Port Soudan — Le conseiller politique du chef du Mouvement soudanais pour la Justice et l'Egalité M. Babiker Hamdeen a condamné les violations contre les civils de l'État d'Al-Gezira et de la région d'Al-Butana qui sont confrontés à des « crimes de guerre à part entière » perpétrés par la FSR après des incitations et des accusations excessives de la part de ses combattants contre les citoyens de l'État d'Al-Gezira et d'Al-Butana en particulier, en guise de réaction à la reddition de son chef, Abu Aqla Kaikal, qui a fait défection et a annoncé son adhésion aux Forces Armées Soudanaises - FAS, ce qui a incité les milices à recourir à la violence.

Elles considèrent le meurtre, le sabotage et la destruction comme une sorte d'arme de dissuasion et de terreur et une peur qui peut empêcher leurs milices de se diviser et forcer les gens à leur promettre loyauté et obéissance.

M.Hamdeen a ajouté qu'il a été prouvé dans la pratique que la milice FSR n'a d'autre projet que de tuer, piller, déplacer et détruire, et qu'elle doit savoir que persister et continuer à commettre davantage de violations et de crimes contre les citoyens d'Al-Jazira et les autres régions n'obtiendront pas la victoire.

Toutes ces actions multiplient la haine des sociétés à leur égard et les poussent à prendre les armes pour se défendre , cette approche terroriste tyrannique ne peut maintenir aucune position, aussi tyrannique soit-elle. Son Excellence a indiqué que les chefs des milices doivent porter le fardeau de leurs crimes et ne pas faire des tribus leurs boucs émissaires.