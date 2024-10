Soudan: Le Conseil transitoire de libération du pays condamne les violations commises par les milices dans l'État de Gezira

Le Mouvement de l'Armée de Libération du Soudan et le Conseil de Transition ont condamné les violations commises par la milice rebelle Forces de Soutien Rapide - FSR contre des civils dans les villes et villages de l'est et de l'ouest de l'État d'Al-Gezira, notant que la milice FSR pratique le meurtre, la torture, le viol et la prise en otage de civils dans plusieurs zones, notamment dans l'État d'Al-Jazeera.

Le porte-parole officiel du mouvement, Al-Amin Ishaq Zakaria Al-Shawali a déclaré dans une déclaration à la SUNA que ces violations faisaient partie d'une série de crimes commis par les milices et de violations des droits de l'homme et des lois de la guerre, qualifiant la milice de terroriste et qu'elle appartient à la famille Daglos.

Il a ajouté que le but de la milice dans cette guerre est de tuer les gens, de piller leurs biens et de les chasser de leurs terres, indiquant que la milice mène ces pratiques depuis longtemps dans la région du Darfour, du Kordofan du Sud et du Nil Bleu, faisant référence aux récentes violations consistant à incendier des villages et à tuer leurs habitants dans les régions de Bir Mezza , Dessa, et Syah dans la région du Darfour ces derniers jours.

Al-Shawali a renouvelé l'appel du mouvement à la communauté internationale et régionale pour qu'elle classe la milice Forces de Soutien Rapide-FSR comme groupe terroriste et la punisse pour ces crimes, soulignant que le mouvement continuera de défendre les citoyens de toutes les régions du pays dans les rangs de la forces armées et autres forces régulières.