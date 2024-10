Port-Soudan — Le ministère des Affaires Etrangères a dénoncé les préjugés de certains pays occidentaux contre le gouvernement soudanais et les forces armées en les accusant d'entraver les opérations humanitaires et en affirmant qu'il y a une obstruction délibérée à la délivrance des visas d'entrée et les laisser passer, à travers leur déclaration sur la situation humanitaire publiée le 18 octobre, ignorant les tentatives de la milice utilisant à plusieurs reprises la famine comme arme dans sa guerre contre le peuple soudanais.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans son communiqué de presse publié mercredi que la Commission d'Aide Humanitaire, avec sa vaste expérience dans le travail humanitaire, joue le rôle principal dans la gestion de l'acheminement de l'aide et dans l'accélération de toutes les procédures connexes.

Contrairement à ce qui a été déclaré dans la déclaration des pays occidentaux, dénonçant que la déclaration assimilait cette institution nationale bien établie à une entité fictive affiliée à la milice terroriste-FSR.

Certains pays occidentaux ont publié le 18 octobre une déclaration commune sur la situation humanitaire dans le pays, qui incluait des préjugés évidents contre le gouvernement soudanais et les forces armées soudanaises.

La déclaration tente, sans aucun fondement, d'accuser les forces armées et le gouvernement soudanais d'obstruction systématique à l'aide humanitaire, ce qui ne peut être compris que comme une tentative de réduire l'impact de l'utilisation par les milices terroristes de la famine comme arme dans leur guerre contre le peuple soudanais. Cela reflète sa persistance à assiéger El Fasher, à cibler les civils et à empêcher l'entrée de l'aide humanitaire sur le territoire.

Le Conseil de sécurité n'a pas donné suite à la mise en oeuvre de sa résolution 2736 publiée en juin dernier, qui appelle les milices à lever le siège d'El Fasher et à mettre un terme à l'escalade, mais la milice a répondu à l'opposé de ce que le Conseil avait demandé , parce qu'il a été évadée de la punition après que son sponsor régional soit devenu parmi ceux qui se disaient « Unis pour protéger le droit à la vie et à la paix au Soudan », comme indiqué dans le communiqué.

Contrairement à ce que prétend le communiqué, la Commission d'Aide Humanitaire, avec sa vaste expérience dans le travail humanitaire, joue le rôle principal en facilitant l'acheminement de l'aide et en accélérant toutes les procédures connexes. Il est regrettable que la déclaration assimile cette institution nationale établie à une entité fictive affiliée à la milice terroriste qu'elle utilise comme couverture pour ses crimes, tout comme elle exploite les slogans des agences des Nations Unies dans le même but, sans que cela soit accueilli une position ferme de la part des pays occidentaux.

Par conséquent, il n'y a aucun fondement à l'affirmation selon laquelle il y aurait une obstruction délibérée à la délivrance des visas d'entrée et des permis de mouvement, car cette affirmation est démentie par le taux de réponse aux demandes d'entrée, qui dépasse 90 %. Quant aux autorisations de mouvement, elles visent à protéger les travailleurs humanitaires en temps de guerre, sur la base de la responsabilité du gouvernement quant à leur sécurité.

Il est étrange que la déclaration appelle à laisser les organisations travailler de manière indépendante et isolée des agences gouvernementales, car il n'y a pas de précédent pour cela dans l'histoire du travail humanitaire, à moins que son intention ne soit d'éliminer l'autorité de l'État comme prélude à l'imposition d'un état de non-droit au Soudan.

Le communiqué a été publié le même jour que le gouvernement soudanais a pris des mesures supplémentaires pour faciliter l'arrivée de l'aide en lui ouvrant les aéroports de Kassala, Dongola et Kadugli, portant le nombre d'aéroports opérant dans ce domaine à 6 aéroports, en plus de 7 aéroports terrestres. Mais le communiqué ignore tout cela et réduit la question de l'entrée des secours à l'ouverture d'un seul passage, qui reste le point d'entrée des armes et des équipements que les milices peuvent utiliser pour commettre des massacres contre les civils et les affamer.

La déclaration a également ignoré le taux misérable de mise en oeuvre des promesses d'aide de ces mêmes pays, même à la lumière de l'ouverture du passage d'Adre, ainsi que la propagation de la faim dans les camps de réfugiés soudanais au Tchad, qui est perçu comme le principal pays pour l'aide au transit. Il n'a pas non plus indiqué que la Déclaration de Djeddah traitait du passage de l'aide à travers les lignes de front.

Pour ces raisons, cette déclaration représente un exemple des pires cas de politisation du travail humanitaire. D'un autre côté, nous devons saluer l'aide humanitaire généreuse que les pays frères et amis ont continué à fournir sans aucun agenda politique.