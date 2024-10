Soudan: La Commission d'Aide Humanitaire condamne la détention par la Milice de Soutien Rapide d'un camion d'aide humanitaire appartenant à Médecins Sans Frontières

Port-Soudan — La Commission d'Aide Humanitaire (CAH) a condamné l'attaque de la milice 'Forces de Soutien Rapide-FSR' contre les biens mobiliers humanitaires, qui viole toutes les normes et lois internationales liées aux affaires humanitaires et à l'acheminement de l'aide aux civils touchés dans les zones de conflit.

Dans un communiqué, il a considéré la détention d'un camion loué appartenant à Médecins Sans Frontières, chargé de médicaments et de matériel médical, dans la région de Shuqaiq, dans l'État du Nil Blanc, et la détention de son chauffeur, comme un comportement barbare visant à affamer les citoyens.

Elle a déclaré que les attaques répétées contre les organisations humanitaires reflètent le comportement barbare et irresponsable des forces rebelles -FSR et constituent une violation flagrante du droit international humanitaire, du droit international des droits de l'homme et de la Déclaration de Djeddah signée en mai 2023 entre le gouvernement du Soudan et les FSR.

La CAH a exprimé sa profonde préoccupation et a dénoncé ces pratiques et violations et a appelé les organisations internationales et la communauté internationale à jouer leur rôle pour prévenir et condamner de telles actions qui entravent l'acheminement de l'aide humanitaire à ceux qui en ont besoin au Soudan.

Médecins Sans Frontières a publié une circulaire le 16 septembre 2024, indiquant qu'un groupe des Forces de Soutien Rapide -FSR avait saisi un camion loué appartenant à eux chargés de médicaments et de matériel médical dans la région de Shuqaiq, dans l'État du Nil Blanc.

Le chef de la mission MSF a également déclaré dans sa déclaration que la confiscation de l'aide est inacceptable et a appelé la FSR à leur fournir toute information sur la localisation du chauffeur du camion et à restituer le matériel saisi.