Afrique: Duel de Titans - Le Sénégal et la Mauritanie s'affrontent en finale de la CAN de Beach Soccer 2024

La finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer 2024, qui se tiendra samedi à l'Albatross Stadium, est attendue avec impatience. Elle opposera deux équipes qui ont brillé tout au long du tournoi : le Sénégal et la Mauritanie. Cette rencontre ne sera pas seulement un match, mais un véritable affrontement de titans sur le sable, un derby ouest-africain, où chaque équipe aspire à ajouter une nouvelle ou une première étoile à son palmarès.

Les Sénégalais, forts de leur expérience et de leurs performances passées, ont impressionné par leur parcours, en éliminant l'Égypte, pays hôte, en demi-finale avec un score de 2-1. Mandione Diagne et Ninou Diatta ont été les artisans de cette victoire, démontrant la force collective et l'habileté individuelle qui caractérisent le jeu sénégalais. Avec une réputation de champions, ayant remporté les quatre dernières éditions de la CAN de Beach Soccer, ils abordent cette finale avec une confiance palpable.

De leur côté, la Mauritanie a début ce tournoi sur les chapeaux de roue. Leur surprenante victoire contre le Sénégal en phase de groupes (5-2) avait déjà posé la première pierre d'un parcours historique. Les Lions de Chinguetti, qui participent pour la première fois à ce tournoi continental, sont déterminés à écrire leur propre légende. En demi-finale, ils ont fait preuve d'une résilience incroyable en revenant à quatre reprises au score pour finalement battre le Maroc 7-4. La star du match, Mouhamedou Wedou, a émergé comme le héros de l'équipe, avec un triplé qui a fait vibrer les supporters.

%

La finale promet d'être un événement spectaculaire, avec une ambiance électrique et un public en liesse. Le match s'annonce intense, chaque équipe cherchant à prendre l'ascendant dès les premières minutes. Le Sénégal, avec sa maîtrise technique et son jeu fluide, tentera d'imposer son rythme, tandis que la Mauritanie, en pleine confiance, dispose des clefs pour pour surprendre ses adversaires une nouvelle fois.

La rencontre entre le Sénégal et la Mauritanie est plus qu'un simple match ; elle représente une opportunité pour les deux équipes de réaliser leurs rêves. Le Sénégal souhaite conserver son titre et poursuivre sa domination sur le continent, tandis que la Mauritanie vise à décrocher son premier titre majeur et à s'affirmer sur la scène internationale.

À noter que les deux finalistes de cette édition ont composté leur ticket pour la prochaine Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, qui aura lieu aux Seychelles du 1er au 11 mai 2025.