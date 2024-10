Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Perenco a retrouvé son niveau de production en 2024

La compagnie franco-britannique a atteint cette année un niveau de production de quatre-vingt mille barils par jour, grâce à un investissement de 300 millions de dollars, soit environ 180 milliards FCFA. Perenco Congo compte booster ses activités en 2025, en investissant sur de nouveaux champs pétroliers. La filiale congolaise de Perenco est donc loin de son objectif de cent mille barils/jour.

En mission de travail à Brazzaville, le directeur du développement du groupe Perenco, Denis Chatelan, a été reçu le 24 octobre par le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua. Le pétrolier a présenté à la tutelle les progrès accomplis par Perenco durant l'année et sa vision 2025. La compagnie veut mettre au point de nouvelles techniques dans l'espoir de relancer des puits pétroliers en fin de vie et récupérer le pétrole encore non exploité.

« Nous avons atteint des pics de production au cours de l'année 2024, la production aujourd'hui est de l'ordre de quatre-vingt mille barils par jour. Cela fait de Perenco un acteur essentiel du paysage des hydrocarbures du pays. Je crois que le ministre est satisfait du travail fait par notre équipe [...] Du point de vue développement, nous avons acquis un certain nombre de champs matures au mois de mars », a indiqué Denis Chatelan.

L'objectif de la compagnie était de mettre ces actifs dans son portefeuille, d'après le responsable pétrolier, et y compris son savoir-faire de développement pour pouvoir optimiser la production et l'efficacité des champs identifiés. Outre ce bilan, Perenco a installé une nouvelle plateforme sur un de ses champs emblématiques pour pouvoir remonter la production d'énergie. « Nous avons fait deux découvertes d'exploration sur des nouveaux sites que nous avons mis en production », a-t-il glissé.

Le directeur du développement du groupe Perenco a réitéré la volonté de la filiale congolaise de redévelopper des champs qui ont fait l'objet des ajustements contractuels. Sur la base des réalisations de 2024, Perenco devra présenter sa vision de 2025 afin de poser les jalons de nouvelles discussions pour pouvoir définir les cadres permettant la mise en valeur des nouveaux champs.

Présente au Congo depuis 2001, la compagnie Perenco exploite principalement les champs d'Emeraude, de Likouala, de Yombo avec l'unité flottante de production, de stockage et de déchargement La Noumbi et la concession Pointe-Noire grand fond Sud. Au cours des dernières années, Perenco Congo a réalisé d'importants investissements en matière d'exploitation et de production. Elle a également investi dans les recherches géologiques dans l'optique de dynamiser ses activités de production.