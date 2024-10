Algérie: Le PLF 2025 prévoit la réalisation de 235.000 logements

ALGER — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a indiqué, jeudi, que le projet de loi de finances (PLF) 2025 prévoyait la réalisation de 235.000 logements, assurant que son secteur poursuivra en 2025 la réalisation des programmes restants comprenant 965.833 unités de différentes formules.

Lors d'une audition devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre de l'examen des dispositions du PLF 2025, présidée par Mohammed Hadi Oussama Arbaoui, président de la commission, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, M. Belaribi a fait savoir que le programme inscrit dans ce PLF prévoyait la réalisation de 235.000 logements, dont 185.000 unités en location-vente, 40.000 au titre des aides au logement rural et 10.000 logements publics locatifs (LPL).

Il a également assuré que son secteur poursuivra, en 2025, la réalisation des programmes restants comprenant 965.833 unités de logement de différentes formules, dont 421.560 logements ruraux, 192.775 logements promotionnels aidés (LPA), 171.759 unités dans le cadre de l'auto-construction dans les lotissements sociaux, 167.796 logements publics locatifs et 3.434 unités en location-vente (AADL).

M.Belaribi a ajouté que les mesures contenues dans le PLF 2025 dans le volet habitat prévoyaient aussi la poursuite de la prise en charge du programme d'aide sociale aux faibles et moyens revenus, le lancement de la concrétisation du programme AADL3, la relance des programmes à l'arrêt à travers la levée de toutes les entraves, la poursuite du financement et de la réalisation des programmes de logement de différentes formules et l'élaboration d'une feuille de route pour la réalisation de deux (2) millions de logements au cours des cinq prochaines années.

%

A ce propos, le ministre a annoncé l'acceptation initiale de plus d'un million de demandes de souscription sur plus de 1,4 million de demandes soumises via la plateforme numérique d'inscription du programme AADL3.

Il a fait état d'"un total de 1.440.340 inscrits via la plateforme numérique du programme AADL3", précisant que "les demandes de souscription de 1.024.342 d'entre eux ont été acceptées après enquête et vérification de leur éligibilité sur le fichier national".

Les enquêtes effectuées au niveau des bases de données du numéro d'identification national (NIN), des caisses d'assurance et de sécurité sociale, de la Direction générale du Domaine national et du fichier national du logement, ont fait ressortir "23.150 personnes faisant l'objet d'une double inscription dans la base de donnée du ministère de l'Intérieur, 25.379 cas positifs au niveau du fichier national du logement et 108.863 cas positifs auprès de la Direction générale du Domaine national", a fait remarquer le ministre, soulignant que les enquêtes se poursuivaient.

Le premier responsable du secteur a en outre fait état de la finalisation des procédures de sélection des terrains destinés à la réalisation de la première tranche du programme AADL3, d'une superficie de 7.000 hectares, et de l'adoption des cahiers des charges relatifs aux études.

Evoquant le bilan du secteur durant l'année en cours, M. Belaribi a rappelé que 2024 avait débuté avec la réalisation d'un programme inscrit précédemment prévoyant 813.143 logements de différentes formules, ajoutant que 449.832 logements de différentes formules avaient été distribués depuis le début de l'année.

Quant à la période 2020-2024, le ministre s'est réjoui de la distribution de 1,7 million de logements "malgré les difficultés liées à la crise sanitaire", avec un programme de 1.017.801 logements de différentes formules doté d'une enveloppe financière de 1.617,41 milliards de DA, ce qui a permis de réduire le taux d'occupation des logements à 4,25 personnes par unité fin 2023, avec pour objectif de le ramener à 4,18 fin 2024 et à 4,12 fin 2025.

Outre le parachèvement et l'inauguration de grand projets, tels que Djamaâ El-Djazaïr et les nouveaux stades, cette période a également été marquée par le lancement de la réalisation d'un CHU de 500 lits à Tizi Ouzou et des études pour la réalisation du projet de ville médiatique Dzair Media City à Ouled Fayet (Alger).