Congo-Brazzaville: Enseignement technique - Les conseillers nationaux échangent sur les reformes du secteur

Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, a souligné le 24 octobre à Kintélé une série de préoccupations pour l'amélioration du cadre scolaire lors de la session ordinaire du Conseil national de l'Enseignement technique et professionnel (CNETP) sur le thème « Le schéma de développement de l'enseignement technique et professionnel d'ici à l'an 2030 » à l'Institut polytechnique de Kintélé.

La 27e session ordinaire du CNETP se tient du 24 au 26 octobre. Le thème choisi permet aux conseillers nationaux d'échanger sur les questions spécifiques de l'enseignement technique en atelier et en plénière, précise le ministre dans l'allocution d'ouverture. « Ces ateliers nous permettront d'échanger sur le plan stratégique de développement de l'enseignement technique et professionnel à travers la loi scolaire révisée, la loi d'orientation et la loi de programmation qui ont été préconisées lors des états généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche de janvier 2024 », a indiqué Ghislain Thierry Maguessa Ebomé.

D'après le ministre, la reforme tant souhaitée dans le sous-secteur, les curricula et la mise en oeuvre de l'approche par compétence devraient être des moments fructueux d'échanges pour sortir de la littérarisation de l'enseignement technique et professionnel et réaffirmer l'importance que revêt l'acquisition des compétences dans le processus d'enseignement- apprentissage.

%

Les discussions porteront sur la place du partenariat et les modes de financement innovants afin de garantir un financement diversifié de ce sous-secteur dans le contexte de rareté des ressources. Toutefois, les réflexions seront orientées sur la formation du personnel et le développement de la carte scolaire pour une meilleure offre de formation et un rapprochement du lieu de formation de l'apprenant ainsi que sur l'initiative école productive dont la mission est de compléter la formation des apprenants en vue de leur employabilité. Abordant la question des infrastructures et des équipements, le ministre a annoncé l'inauguration de plusieurs infrastructures, notamment l'institut polytechnique de Kintélé, l'institut polytechnique d'Oyo dans le département de la Cuvette ainsi que l'Ecole des mines de Souanké dans le département de la Sangha.

De son côté, le chef du secteur éducation de l'Unesco, Brice Olivier Kamwa, represantant la responsable de l'agence onusienne au Congo a réitéré l'engagement de l'Unesco à apporter son appui au Congo dans le domaine technique et financier en lien avec les domaines de compétences au renforcement du système éducatif congolais, en particulier au développement de l'enseignement technique et professionnel.

Il a rappelé à cette occasion l'engagement du Congo aux Objectifs de développement durable à travers les cibles 3 et 4, visant d'ici à 2030 l'accès dans les conditions d'égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, universitaire de qualité d'un coût abordable des femmes et des hommes ainsi que l'augmentation du nombre de jeunes et d'adultes disposant de compétences techniques et professionnelles nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'entrepreneuriat.