Afrique: L'Angola réaffirme son engagement dans la recherche de la paix sur le continent

Luanda — L'Angola a réaffirmé jeudi son engagement dans le processus de recherche de solutions aux conflits en Afrique, en mettant l'accent sur la situation qui prévaut à l'Est de la RDC et au Soudan.

Intervenant lors de la cérémonie marquant le 79ème anniversaire des Nations Unies, le ministre des Relations extérieures, Téte António, a déclaré que l'Angola continue de défendre le multilatéralisme, qui doit prévaloir comme le seul cadre véritablement capable de sauvegarder les intérêts communs de toute l'humanité.

Il a rappelé que l'Angola célèbre cette année le 48ème anniversaire de son admission à l'ONU et que, depuis son indépendance, il a adhéré à la cause du multilatéralisme et défend ce principe.

«Nous devons réitérer notre engagement résolu en faveur de la diplomatie, du dialogue inclusif et du recours à des voies pacifiques pour résoudre les conflits », a-t-il déclaré.

Il a mentionné que, dans le cadre du Processus de Luanda, un cessez-le-feu a été conclu dans l'Est de la RDC, entré en vigueur le 4 août de cette année, afin de consolider les acquis obtenus.

Dans cette perspective, une proposition d'accord de paix formulée par l'Angola, impliquant la RDC et le Rwanda, a été mise sur la table.

La proposition vise à parvenir à un accord justifiant la tenue d'un sommet pour sceller la signature de l'accord de paix et la normalisation des relations entre la RDC et le Rwanda.

Selon le diplomate, les principales priorités du continent africain sont la question du développement basé sur la promotion et l'intensification du commerce, pour lequel la construction d'infrastructures garantissant la connectivité entre les pays de la région est essentielle.

Il a déclaré que l'idée est de promouvoir une plus grande mobilité des opérateurs économiques qui favorise le libre-échange entre tous, dans le cadre de la Zone de Libre Echange Continentale.

Il a ajouté que, dans cette logique, l'Angola a établi des partenariats au niveau international pour garantir l'opérationnalisation du chemin de fer de Benguela, des ports miniers et commerciaux de Lobito, dans le cadre du grand projet transnational de transport et de logistique du Corridor de Lobito.

Il a souligné que le projet garantira le flux le plus rapide, le plus sûr et le plus compétitif de minéraux, de produits agricoles et industriels de l'Angola, de la Zambie et de la RDC, à travers l'océan Atlantique vers le reste du monde.

"Il s'agit d'un projet catalyseur qui changera le panorama économique de l'Angola et de l'Afrique centrale et australe, permettant l'émergence d'un ensemble d'entreprises diverses le long du corridor de Lobito, avec un impact direct sur les économies des sous-régions d'Afrique, en particulier, et le continent en général », a-t-il admis.