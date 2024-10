Angola: La conférence internationale sur le diamant recommande l'exploitation minière 4.0

Saurimo — Les participants à la deuxième Conférence internationale sur le diamant d'Angola ont recommandé jeudi, l'adoption de l'exploitation minière 4.0, en vue d'optimiser les flux de travail, de réduire les temps d'arrêt et d'améliorer la productivité générale des opérations minières.

L'exploitation minière 4.0 est une évolution de l'industrie minière, qui englobe l'intégration de technologies telles que l'automatisation avancée, l'analyse des données, l'intelligence artificielle, une sécurité améliorée et un impact environnemental réduit.

Les participants ont également recommandé une plus grande transparence dans la certification et la traçabilité des mineurs et un accès plus facile au financement et à l'assurance pour les entreprises du secteur.

Selon le communiqué final de l'événement, les participants ont également recommandé la nécessité d'intensifier les initiatives de responsabilité sociale des entreprises des sociétés minières et de renforcer la coopération entre les agents économiques de l'industrie extractive.

Des investissements plus importants dans l'expansion de la chaîne de valeur du diamant ont également été recommandés, en vue d'une plus grande rentabilité.

Intervenant à la clôture, le secrétaire d'État aux Ressources minérales, Jânio Victor, a souligné que l'événement avait rempli ses objectifs et que le secteur était plus fort grâce aux expériences partagées.

Il a réitéré que la conférence avait servi à favoriser les partenariats entre les secteurs public et privé, à discuter des pratiques de responsabilité sociale et de durabilité et à présenter les innovations technologiques dans l'exploration et la commercialisation des diamants.

Le responsable a admis que la réunion s'est consolidée comme une plate-forme vitale pour discuter du développement durable du secteur du diamant en Angola.