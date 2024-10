Angola: L'INAPEM finance plus d'une centaine de projets à Bié

Cuito (Angola) — L'Institut National d'Appui aux Micro, Petites et Moyennes Entreprises (INAPEM) a financé, au cours des deux dernières années, plus d'une centaine de projets dans diverses zones de la province de Bié, d'une valeur de quatre milliards et 400 millions de kwanzas.

L'information a été fournie ce jeudi, dans la ville de Cuito, par le président du Conseil d'administration de l'INAPEM, João Nkosi, à l'issue de l'audience accordée par la gouverneure de cette province, Celeste Adolfo.

Les projets ont été financés dans le cadre de l'aide économique, du Programme de Soutien au Crédit Restructuré (PAC), avis 10, entre autres, situés dans les municipalités de Cuito, Andulo, Catabola, Camacupa, Cuemba, Chinguar, Chitembo, Cunhinga et Nhârea.

Au cours de cette même période, selon le responsable, l'INAPEM a formé plus de trois mille opérateurs économiques, ainsi qu'il a certifié plus d'un millier de petites et micro entreprises et l'adhésion de 24 autres entreprises avec le label « made in Angola ».

C'est pourquoi, selon le PCA, le ministère de l'Industrie et du Commerce envisage d'installer, d'ici décembre de cette année, des incubateurs d'entreprises, en vue d'investir dans la création d'entreprises concrètes et durables.

Dans ce sens, João Nkosi a confirmé que, une fois concrétisé, Bié serait la troisième province du pays à créer des incubateurs, avec Luanda et Huila (cette dernière est sur le point d'ouvrir), pour contribuer à la promotion de plus d'emplois et développement socio-économique.

La gouverneure de Bié, Celeste Adolfo, a assuré que le gouvernement provincial identifierait de toute urgence l'espace pour l'installation des incubateurs, afin de permettre leur ouverture à la fin de l'année.

La province de Bié compte depuis 2012 environ 980 micro, petites et moyennes entreprises certifiées, dont 200 certifiées dans le cadre de la nouvelle plateforme lancée en 2023, dont 199 micro et une petite entreprise.

Selon les données du Guichet Unique d'Entreprises pour cette partie du pays, depuis janvier de l'année en cours jusqu'à ce jour, 321 procès de constitution d'entreprises ont été élaborés, soit 31 de plus par rapport à la même période de l'année dernière.

Sur un total de 321 entreprises, pour la plupart des micro, petites et moyennes entreprises, huit sont des coopératives, avec une plus grande prédominance d'entreprises agricoles, 80 entreprises individuelles, 115 sociétés anonymes unipersonnelles et 118 sociétés anonymes multi-personnelles.