Sénégal: Issa Mboup président fédération sénégalaise de tennis - « Nous avons une équipe bien préparée pour Dakar2026 »

Le tennis sénégalais fourbit ses armes en direction des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) « Dakar 2026 ». Selon Issa Mboup, le Sénégal dispose d'une équipe bien préparée et qui sera prête pour ce rendez-vous majeur du sport sénégalais. Le président de la Fédération sénégalaise de tennis (FST) estime qu'au-delà du calendrier national, les joueurs déjà ciblés dans les deux catégories seront renforcées pour plus de participations à des tournois internationaux de la sous-région.

A l'instar des 35 disciplines en lice, le tennis sénégalais est bien lancé dans la préparation des prochains Jeux olympiques « Dakar 2026 ». En moins de deux ans de cet évènement mondial, le tennis sénégalais reste sur une bonne ligne. Selon Issa Mboup président de la Fédération sénégalais, le team sénégalais sera prêt et sera dans les délais.

« Nous sommes à deux ans des JOJ, initialement prévus en 2022, le rendez-vous a été repoussé en 2026. Ce qui n'est que bénédiction. Pour nous du COJOJ, les délais sont importants. Nous avons pu renforcer les équipements. Au niveau âge les jeunes tennismen que nous avions préparé pour 2022 ne sont plus éligibles en 2026. Nous avons dû réajuster. Aujourd'hui, nous avons une équipe bien préparée pour Dakar2026 », a-t-il rassuré.

%

Une douzaine de joueurs a été ciblée dans les catégories masculines et féminines. Parmi eux, Flo Baldé qui a remporté il y a trois mois le tournoi de Mauritanie. Le jeune espoir, qui joue actuellement au-delà de sa catégorie, est dans un âge qui permet d'aligner dans deux ans aux JOJ.

En attendant, l'instance dirigeante du tennis mise sur les différents tournois internationaux pour rendre plus compétitifs les joueurs sénégalais. « Il faut que les joueurs aient plus de tournois dans les jambes. C'est pourquoi, nous ne nous arrêtons pas seulement sur le calendrier national. Chaque fois que de besoin nous essayerons de déplacer nos joueurs pour leur permettre de prendre part aux tournois qui sont dans la sous-région. Ce sont les tournois de 12 et 13 ans et 14 et moins qui se déroulent en Mauritanie dans lequel la Gambie prend part. Le Sénégal a eu une bonne participation tous les ans », confie le président Mboup.

« Après les deux éditions, le Sénégal a abrité un tournoi au Sénégal. Nous essayons de faire en sorte que nos joueurs, n'attende pas le dernier mois pour démarrer la course vers les JOJ. Nous faisons pour que à point nommé que nous ayons des joueurs prêts pour la compétition ». Le patron du tennis sénégalais et membre du comité d'organisation des JOJ (COJOJ) s'est par ailleurs réjoui de l'importance du tournoi international. « World Tennis Tour » qui se déroule actuellement à l'olympique club de Dakar et permettant de classer le Sénégal au niveau de la qualité d'organisation des grandes compétitions.

« En dehors du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Benin et du Togo et du Sénégal, les autres pays et les autres zones n'ont pas suffisamment d'infrastructures leurs permettant d'organiser le tournoi international. C'est bien que cette compétition soit à sa 8eme édition d'affilée. Il faut dire qu'elle s'est même tenue en temps de Covid. C'est pour nous, quelque chose d'important et cela permet de classer le Sénégal parmi les nations organisatrices de grands tournois », se félicite le président Issa Mboup après avoir alloué 3 millions de FCFA en guise soutien aux organisateurs.

RESULTATS 3e JOURNEE

Messieurs

Viktor Jez (Pol) bat Tiekoro Sow ( Mli) : 6-2; 6-0

Chrisyopher Thies ( Ger) bat Mehdi Tahiri Alaoui ( Mar): 6-0; 6-1

Rihards Neimanis ( Lat) bat Jesse Clarkson (Gbr): 6-0; 6-4

Zoheir Fardoun ( Sen) bat Vraj Gohil ( Ind): 6-0; 6-4

Jesse Ckarkson ( Gbr) tete de serie 5

Vraj Gohil ( Ind) tete de szrie 3 tous battus

Resultats Dames

Grace Chinwike ( Gbr) bat Nadine Hamrouni ( Tun) : 7-5; 6-2

Alisha Ndukwu ( Gbr) bat Amelia Grzelak ( Fra) : 6-4; 6-0

Emira Diabate (Civ) bat Agata Budnik (Pol) : 6-2; 6-4

Manon Favier ( Fra) bat Camilla Mizzi ( Ita): 6-3; 6-1

Jesse Ckarkson ( Gbr) tete de serie 5

Vraj Gohil ( Ind) tete de serie 3 tous battus

Résultats Dames

Grace Chinwike ( Gbr) bat Nadine Hamrouni ( Tun) : 7-5; 6-2

Alisha Ndukwu ( Gbr) bat Amelia Grzelak ( Fra) : 6-4; 6-0

Emira Diabate (Civ) bat Agata Budnik (Pol) : 6-2; 6-4

Manon Favier ( Fra) bat Camilla Mizzi ( Ita): 6-3; 6-1

Resultats Doubles

Messieurs

Christopher Thies ( Ger) - Viktor Jez (Pol) bat Dimon Hegarty ( Gbr)- Orlando Lucio Sassone ( Ita): 6-0; 6-4

Zoheir Fardoun ( Sen) - Rihards Neimanis ( Lat) bat Se Hun Kim (Cor)- Do Hyeon Kwak ( Cor): 6-3; 6-2

Jesse Clarkson ( Gbr)-Taiju Yuto (Jpn) bat Abdoul Karim Coulibaly( Mli)- Tiekoro Sow ( Mli): 6-1; 6-2

Seungjun Min (Cor)- Aoi Umezawa( Jpn) bat Jeromino Escalante Mangino ( Mex)- Vraj Gohil( Ind): 6-4; 6-4

Programme des Demi-finales

Messieurs

Christopher ( Ger) / Rihards Neimanis ( Lat)

Zoheir Fardoun( Sen)/ Viktor Jez ( Pol)

Dames ( Demi-finales)

Grace Chinwike ( Gbr)/ Manon Favier ( Fra)

Emira Diabate ( Civ)/ Alisha Ndukwu (Gbr)

Doubles Messieurs

Viktor Jez ( Pol)- Christopher Thies ( Ger)/ Jesse Clarkson ( Gbr)- Taiju Yuto ( Jpn)

Zoheir Fardoun (Sen)- Rihards Neimanis ( Lat)/ Seungjun Min ( Cor)- Aoi Umezawa ( Jpn)

Doubles Dames

Grace Chinwike ( Gbr)- Alisha Ndukwu (Gbr)/ Agata Budnik ( Pol)- Amelia Grzelak( Fra)

Camilla Mizzi( Ita)- Aditi Paturi( Usa)/ Emira Diabate ( Civ)- Manon Favier (Fra)