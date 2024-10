Cote d'Ivoire: Compétitivité des entreprises - « Les licences de marque jouent un rôle crucial », estime Souleymane Diarrassouba

Le ministre du Commerce et de l'industrie, Dr Souleymane Diarrassouba, a souligné que les licences de marque constituent des actifs immatériels cruciaux pour les entreprises qui souhaitent protéger leurs innovations, renforcer leur compétitivité et s'imposer sur les marchés régionaux et internationaux.

Le premier responsable du commerce en Côte d'Ivoire s'exprimait le mercredi 23 octobre 2024, à l'ouverture du premier Salon de licence de marque en Afrique (Brands licensing Africa) au Parc des expositions d'Abidjan, dans la zone aéroportuaire. Cet événement est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-ci) en partenariat avec La « Maison de l'Afrique ».

« La présente activité qui nous réunit ce jour s'inscrit parfaitement dans le cadre des efforts du gouvernement ivoirien pour renforcer l'écosystème industriel et promouvoir la diversification de notre économie », s'est félicité Dr Souleymane Diarrassouba, relevant que les licences et les marques représentent des valeurs d'innovation et des outils économiques puissants pour transformer les entreprises et soutenir la stratégie nationale.

C'est pourquoi il salue la labellisation de plusieurs ivoiriens tels que l'attiéké des lagunes, le pagne baoulé et le café des montagnes de Man. « Les marques représentent également un levier essentiel pour accéder aux opportunités économiques offertes par les marchés, notamment la Zlecaf constitué de 1,3 milliard de consommateurs « , a souligné le ministre, invitant tous les acteurs publics et privés à créer une task-force pour promouvoir les produits et les marques ivoiriennes.

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Touré Faman, a indiqué que ce salon est pour les secteurs privés africain et ivoirien, un engagement résolu sur la voie de l'innovation, de la modernisation économique et de la promotion des actifs immatériels, comme un des leviers essentiels de la croissance et de la durabilité des entreprises.

« Dans un contexte économique marqué par des performances économiques remarquables depuis plus d'une dizaine d'années, assises sur des réformes en profondeur de l'environnement des affaires, sous la vision éclairée et le leadership du Président Alassane Ouattara, cet événement est d'une grande pertinence et totalement aligné sur les objectifs du gouvernement », a déclaré Touré Faman.

Ce salon dit-il, vient accompagner la politique de transformation structurelle de l'économie ivoirienne, conduite par le Premier ministre Robert Beugré Mambé. Pour lui, ce Salon est pour chaque entreprise participante, une plateforme pour accroître sa visibilité et nouer des partenariats stratégiques, afin d'explorer de nouvelles opportunités commerciales à l'échelle régionale, continentale et internationale.

En effet, ce Salon vient également soutenir la mise en oeuvre de la politique industrielle de la Côte d'Ivoire, en plaçant la propriété intellectuelle au coeur de la stratégie de développement industriel du pays.

Dans la même veine, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle (Oipi) ont signé un partenariat stratégique. Ce partenariat repose sur une meilleure utilisation des actifs de la propriété intellectuelle, pour le développement et la performance des entreprises du secteur privé ivoirien. Le document a été paraphé par le président de la Cci-ci, Touré Faman et le directeur général de l'Oipi, Dr Koffi Paul Assandé.

Cette première édition qui prend fin le jeudi 24 octobre 2024, est meublée de conférences, tables-rondes, ateliers, rencontres B2B et de sessions de networking.