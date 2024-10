Soudan: Guerre au pays - Quelles troupes ravitaillaient l'avion cargo abattu à El Fasher?

Au Soudan, beaucoup de questions après l'incident survenu lundi 21 octobre. Un avion a été abattu près d'El Fasher, par des combattants des FSR, et cet épisode du conflit met en lumière la complexité des réseaux d'approvisionnement qui alimentent le conflit soudanais depuis plus de dix-huit mois. Les données de suivi des vols et les informations provenant des sources ouvertes suggèrent que l'avion de transport est passé, en quelques mois, de l'approvisionnement des FSR à celui de l'armée

L'avion a été abattu, lundi 21 octobre à l'aube, à al-Malha, à quelque 120 km au nord d'El Fasher, Cinq personnes étaient à bord, dont deux membres de l'équipage, des Russes, et trois officiers de l'armée soudanaise.

Selon un chef local des FSR, l'avion larguait des munitions et des provisions à la force commune alliée de l'armée, qui tente depuis plusieurs mois de repousser les attaques des FSR qui assiègent El Fasher. L'avion venait d'effectuer une livraison lorsqu'il a été touché, a indiqué cette source.

Les documents de l'équipage trouvés sur place, photographiés et diffusés par les FSR, indiquent qu'au moins un membre russe de l'équipage, avait travaillé dans le trafic d'armes. Il s'agit de Victor Granov, un homme d'affaires basé en Afrique du Sud et anciennement associé à Victor Bout, le célèbre trafiquant d'armes russe.

L'avion est un cargo Ilushin IL 76, de fabrication russe, dont le numéro d'immatriculation est ' EX-76011 ' enregistré au nom d'une société gérée depuis Dubaï et basée au Kirghizistan. Mais ce pays indique à l'agence Reuters que l'appareil avait été radié de son registre et transféré au Soudan en janvier dernier.

Selon un rapport publié ce mois-ci par l'Observatoire du conflit soudanais, une plateforme de surveillance financée par le département d'État américain, l'avion a été précédemment exploité par New Way Cargo, une compagnie aérienne basée aux Emirats arabes unis et identifiée comme fournissant les FSR via le Tchad.

Toutefois, les dernières données disponibles sur l'avion, datant de décembre 2023, montrent qu'il se dirige vers Port-Soudan, le quartier général de l'armée. L'armée n'a pas réagi officiellement, mais une source proche affirme que l'appareil lui appartient et qu'il est tombé suite à une panne.