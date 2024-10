Algérie: Transport terrestre - Recourir à l'industrie locale pour le renouvellement du parc d'autobus

ALGER — Le ministre des Transports, Mohamed El-Habib Zahana a affirmé, jeudi à l'Assemblée populaire nationale (APN), que son secteur oeuvrait au renouvellement du parc national d'autobus, en recourant à l'industrie nationale de véhicules.

Lors d'une séance plénière à l'APN, consacrée aux questions orales, présidée par le vice-président de l'Assemblée Rachid Zine, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma et nombre de membres du Gouvernement, M. Zahana a fait savoir que l'Entreprise de Développement de l'Industrie de véhicules (relevant du secteur des industries militaires), avait présenté un exposé exhaustif sur trois (3) prototypes d'autobus qui seront produits en Algérie, tout en assurant la disponibilité de leurs pièces de rechange, et ce en vue d'appuyer le parc d'autobus.

Le ministre des Transports répondait à une question sur l'organisation du transport en commun public et privé au niveau de la wilaya d'Alger, et les efforts de son secteur visant à désengorger le trafic routier. Il a, dans ce cadre, affirmé que les services de la Direction des transports de la wilaya d'Alger, œuvraient à assainir et à répartir les lignes de transport en vue d'établir un équilibre entre l'offre et la demande.

Par ailleurs, le ministre a fait savoir que le travail était en cours en coordination avec le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, pour l'élargissement du réseau du métro d'Alger, aux régions ouest et sud d'Alger, outre, la relance du projet de mise en place d'un système intelligent de gestion de la circulation et de création d'un Centre de contrôle pour la gestion du trafic routier, ainsi que le lancement de la nouvelle gare routière multimodale de Bir Mourad Raïs, ce qui permettra de réduire l'entrée des bus de voyageurs venant de l'ouest du pays vers l'est de la capitale.

M.Zahana a également a rappelé l'entame de l'étude des plans de circulation de 10 wilayas, y compris Alger, "ce qui permettra d'améliorer efficacement la vie quotidienne du citoyen à travers l'organisation des déplacements des individus, du transport de marchandises, de la circulation et de stationnement de véhicules".

Pour la prise en charge des déplacements des citoyens dans les mégapoles urbains, la Direction des Transports de la wilaya d'Alger a mis en place, avec le concours des autorités locales, un plan d'urgence pour la disponibilité des moyens de transport, en proposant 130 lignes à l'exploitation par des opérateurs privés et en accordant 45 ligne à l'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (Etusa), à travers 205 bus, selon les explications du ministre.

A une question relative à la réalisation d'une grande gare routière dans la wilaya de Boumerdès, le ministre des Transports a indiqué que plusieurs facteurs avaient entravé la réalisation du projet, y compris le mauvais choix de l'assiette foncière, soulignant que le projet sera réalisé dès qu'un terrain approprié aura été trouvé.