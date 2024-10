Algérie: Gestion intégrée des forêts - Projet conjoint entre l'ONEDD et la 'FAO' à Bordj Bou Arreridj et Béjaia

ALGER — Un accord de partenariat exécutif a été signé, jeudi à Alger, entre l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable (ONEDD) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), pour la réalisation d'un projet de gestion intégrée des forêts et de la biodiversité au niveau du massif des Bibans, précisément dans les wilayas de Bordj Bou Arreridj et Béjaia.

Le document a été signé par le Directeur général (DG) de l'ONEDD, Karim Arabe et la représentante de la FAO en Algérie, Mme Irina Buttoud sous la supervision de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb, en présence des cadres du ministère et de la représentante du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

Ce projet sera mis en oeuvre dans les communes de Teniet Ennasr dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj et d'Ighil Ali dans la wilaya de Béjaia, une région située dans les Bibans, et ce avec une contribution de 3,29 millions usd du Fonds pour l'environnement mondial (FEM), outre une autre contribution financière nationale partagée entre plusieurs secteurs ministériels et organismes nationaux, d'une valeur de 29,22 millions dollars.

Dans une allocution à l'occasion, Mme Dahleb a affirmé que ce projet, "premier en son genre", qui sera mis en oeuvre en Algérie, vise la préservation et l'exploitation durable de la biodiversité et des écosystèmes forestiers ainsi que l'optimisation de la gestion des ressources naturelles du massif des Bibans, dans l'objectif d'améliorer la production dans les terrains en montagne tout en aidant les habitants à une utilisation optimale et durable des ressources naturelles.

La ministre a également fait savoir que ce projet contribuerait à la formation et au développement des capacités du personnel et des cadres des collectivités locales en matière de planification intégrée de l'exploitation des terrains, outre l'ouverture de perspectives pour les jeunes investisseurs engagés dans ce domaine, précisant qu'il est à même de "créer plus de vingt (20) petites et moyennes entreprises (PME).

Dans sa dimension socio-économique, l'accord permet d'accompagner les investisseurs dans le domaine de l'économie verte en particulier et de les doter des mécanismes adéquats de manière à leur permettre de se servir du patrimoine historique et architectural ainsi que des moyens disponibles pour la création de projets relatifs au tourisme environnemental, comme les restaurants traditionnels et les maisons d'hôte, ce qui permettra de désenclaver ces régions et d'améliorer le cadre de vie du citoyen, selon Mme Dahleb.

La région des Bibans a été choisie pour la mise en oeuvre de ce projet, car comptant parmi les 20 massifs montagneux définis dans le cadre du Schéma national d'aménagement du territoire (SNAT), et ce de par les atouts naturels et socio-économiques qui la caractérisent, a affirmé la ministre, soulignant que "le SNAT fait actuellement l'objet d'une révision d'autant que 70% des habitants sont concentrés dans la région nord".

Le projet intervient dans le cadre de la stratégie du ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables et de son plan d'action national visant à préserver la diversité biologique à l'horizon 2030, reposant essentiellement sur la protection, la valorisation naturelle, la diversification biologique, l'adaptation aux changements climatiques et la lutte contre la pollution dans toutes ses dimensions, en considérant la qualité de vie du citoyen comme une priorité tel que stipulé dans la Constitution.

De son côté, la représentante de la FAO en Algérie, Irina Buttoud a affirmé que le principal objectif de ce projet consistant en l'habilitation des communautés rurales à s'adapter à tous les types de catastrophes, environnementale, économique et climatique. Le projet se distingue également par la participation de la population locale à son exécution.