Algérie: Journée de l'arbre - Plusieurs activités organisées à travers le territoire national

ALGER — La Direction générale des forêts (DGF) célébrera vendredi la Journée nationale de l'arbre avec l'organisation de plusieurs activités à travers le territoire national sous le slogan: "Ensemble, préservons et restaurons les terres forestières", a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué.

L'évènement, qui sera célébré sous l'égide du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, à travers les 58 wilayas, marque d'abord le lancement de la campagne de plantation 2024-2025 avec l'objectif de réhabiliter 29.000 hectares de forêts et qui s'étalera jusqu'au 21 mars de l'année prochaine et coïncidera avec la Journée internationale des forêts, explique la même source.

Pour cette journée nationale, la DGF a également prévu un riche programme, dont des campagnes de vulgarisation et de sensibilisation du grand public sur l'importance de la restauration des forêts et leur protection et des spots d'annonce durant toute la campagne de plantation.

Le slogan de cette année constitue "un appel à chaque citoyen pour participer à l'amélioration et à la résilience des forêts face aux défis environnementaux", souligne la DGF. Ainsi, le mouvement associatif et la population volontaire sont invités à prendre part à ces événements organisés par les conservations des forêts de Wilaya tout au long de cette période.

Depuis 2017, le nombre de plants forestiers et pastoraux mis en terre ont atteint 41,5 millions, soit une superficie équivalente à 46 242 ha, selon les statistiques annoncées par la DGF. Parmi les espèces plantées, la Direction générale des forêts a cité les principales espèces locales dont "le pin d'Alep (59%), le Cyprès (12%), le chêne liège et l'Eucalyptus (6% chacun), le Pin pignon (4%) et le Tamarix (2%)".

"Les autres espèces sont le Cèdre de l'Atlas, le Pistachier de l'Atlas, le Chêne vert, l'Acacia Cyanophylla, le Frêne, le robinier faux acacia l'olivier de Bohème et le Cyprès d'Arizona", a-t-elle encore énuméré.

Concernant les arbres rustiques, qui contribuent grandement à la croissance de la production nationale des fruits, le document a annoncé 3,3 millions de plants fruitiers mis en terre durant la même période au profit des agriculteurs ruraux dont 1,4 millions d'olivier, 1,1 millions de caroubier. D'autres espèces comme l'amandier, le figuier, châtaignier, cerisier et pistachier sont également concernées.

Pour la période 2023-2024, un ambitieux programme de plantation vise à réhabiliter 29 000 ha, avec un dispositif renforcé pour la protection contre les incendies.

Rappelant la contribution du secteur public et privé dans la restauration des forêts, en particulier celles touchées par les incendies, le document cite l'opérateur public ATM Mobilis par la mise en terre de plus de 780.000 plants fruitiers au profit des 14 968 agricultures dont 860 femmes dans zones rurales.

Le groupe Sonatrach a également participé avec la mise en terre de 495.000 plants à travers 8 wilayas touchées par les incendies de forêts, tandis que le groupe FADERCO a contribué par la plantation de 147.000 plants à travers 18 wilayas, avec la participation de 60 associations.

"Ces plantations, explique le document, sont destinées en priorités à la protection des terres contre les effets de l'érosion hydrique et d'éviter l'envasement des barrages situés à l'aval".

Elles contribuent également à la conservation des écosystèmes naturels, en particulier au niveau des aires protégées (parc nationaux et réserves naturelles) et à l'augmentation de la production de bois et des produits forestiers non ligneux (PFNL) notamment le liège, la caroube et l'olivier, ajoute le document.