Algérie: Oran - Plus de cent exposants au Salon de pharmacie et parapharmacie Pharmax 2024

ORAN — La 8e édition du Salon professionnel de pharmacie et parapharmacie "Pharmex 2024" a été ouverte jeudi au Centre des conventions Mohamed-Benahmed d'Oran, avec la participation de plus de 100 exposants et 20 startups.

Organisé par l'agence Pharmax Communication, sous le slogan : "Plus qu'un simple pharmacien : un acteur de santé incontournable", le Salon est un des événements les plus attendus dans le domaine de la santé et de la pharmacie, car il accueille des participants de plusieurs régions du pays pour connaitre les derniers produits, innovations et opportunités dans l'industrie pharmaceutique.

Le Salon sera l'occasion pour les exposants et les visiteurs de s'informer sur les dernières innovations et opportunités dans l'industrie pharmaceutique, un secteur prometteur en Algérie. Il représente également une plateforme qui rassemble les pharmaciens, les agents de santé, les fournisseurs de produits pharmaceutiques, ainsi que tous ceux qui s'intéressent à l'évolution de ce secteur important, a déclaré, à la presse, le Commissaire du Salon, Yasser Baddour, en marge de l'ouverture.

Cette huitième édition s'annonce plus distinguée que les éditions précédentes avec un programme riche, qui comprend une exposition de produits innovants, des médicaments aux dispositifs médicaux, en passant par les produits de beauté et de soins personnels, a-t-il affirmé, relevant que plus de 20 startups participeront au Salon pour proposer des solutions et de nouvelles perspectives dans le domaine de la pharmacie et des soins.

%

M. Mettioui Noureddine, président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens (CNOP), a souligné, pour sa part, lors de la cérémonie d'ouverture, l'importance de cette manifestation à ouvrir le débat sur les préoccupations du pharmacien à l'instar de la formation et l'emploi.

Un programme riche d'ateliers et de communications sera animé par des experts sur les tendances actuelles, les nouvelles législations et technologies dans le domaine des médicaments à l'instar de "la numérisation de la pharmacie privée", "la révolution intelligente de l'industrie des médicaments", "le pharmacien entrepreneur", entre autres.

Cet évènement permettra aux participants d'échanger leurs expériences, leurs idées et développer des partenariats.